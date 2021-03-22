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衛生紙先備好！神劇《天橋上的魔術師》：「消失，才是真的存在」

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▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

▲台劇《天橋上的魔術師》熱播，近期迎來精彩大結局。（圖／翻攝自臉書＠MagicianOnTheSkywalk）

編輯／ChiNg

改編自小說的台劇《天橋上的魔術師》近期引起熱議，也於3／20迎來精彩大結局，以家庭為故事核心出發進而去探討家庭情感、當時社會現況以及生死等議題，並透過父母與子女間的愛與連結呈現出一幕幕賺人熱淚的畫面與劇情，使得不少網友讚嘆「簡直是神劇！」即便全劇已完美落幕，但所有經典台詞與對白將永遠有聲的存在劇迷們心裡，以下十則金句帶大家一同回味這部劇作。

「人的眼睛看到的事情，不是唯一的；有時候你一輩子記住的事，不是眼睛看到的事。」

▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

「原來消失，才是真正的存在。」

▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

「那些消失的東西必須留在99樓，否則它們就並不真實存在了，因為它不見了、消失了，你才會記得它曾經是你的。」

▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

「時間不是讓人屈服，而是理解春夏秋冬四季更迭的道理。」

▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

「只要你願意回去，那個人就是活著，即使他不在了。」

▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

「人生就像一齣電影，一眨眼就演完了。」

▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

「萬物必將消失，忘記痛苦、讓燦爛留在腦海裡。」

▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

「許願的過程，自己會知道，也會有人幫你記得。」

▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

「不是每一把鑰匙都只能開鎖，有時候開的是人心。」

▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

「相信你的心，你就是奇蹟。」

▲▼《天橋上的魔術師》。（圖／翻攝自臉書電影官網）

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關鍵字：

金句, 語錄, 天橋上的魔術師, 台劇

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