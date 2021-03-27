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155以下小隻女的救星！奶茶鬆餅鞋、水鑽銀子彈　五款必收心機增高鞋

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編輯／ChiNg

雖然許多男生都說小隻女嬌小可愛很惹人憐惜，但相信多數女孩還是期望能擁有傲人的逆天長腿以及完美比例，就算基因不允許也沒關係！下面五款最有心機的推薦鞋款幫助大家偷偷長高。

＃KEDS：TRIPLE KICK AMP

說到厚底鞋當然少不了這雙近期於Instagram上的火燒熱門款，以簡約的黑白線條設計加上淡粉與淡藍色於鞋頭和鞋跟的點綴，這雙小白鞋不僅好看還很易於穿搭，難怪深得網美們的芳心；這款光看就覺得像極了少女，更不用說穿起來整體就是瞬間仙氣大增，以純潔的白色打造宜人的舒適感，而材質上選用了柔軟的皮革因此不必擔心過於笨重，長高的同時一樣可以很輕盈自在。

＃PALLADIUM：鬆餅鞋

一向以帥氣軍靴聞名的PALLADIUM趁著今年春夏推出了全新的風格，打造這款溫柔稚嫩的鬆餅鞋，厚底的部分設計為經典的白色鑽石菱紋，使得整體相較於一般的帆布鞋更有特色，且鞋身以及鞋跟的部分也以小巧可愛的法國國旗刺繡點綴，搭配許多女孩最愛的「奶茶色調」整雙鞋質感爆棚，絕對是溫暖的春季裡必收鞋款之一。

＃ERIC PAYNE：TRASH

若喜歡更具特色的設計可以參考這款由洛杉磯新興品牌ERIC PAYNE推出的「垃圾鞋」，設計初衷為混用絨面革、日式皮革以及拼貼技術打造出這款顛覆常人對於球鞋的既定印象，整雙鞋不但創新前衛同時也兼顧了對於環境的永續性發展，踩在腳上看起來就像是被各種報章雜誌黏住拼湊而成，選擇這款垃圾鞋再也不必擔心與路人撞鞋。

▲▼垃圾鞋。（圖／翻攝自hypebeast.com）

▲新興設計師以拼貼技術兼顧環保與設計感。（圖／翻攝自hypebeast.com）

＃UNDER ARMOUR：HOVR INFINITE 3

UNDER ARMOUR新推出的這款跑鞋絕對能俘獲女孩們的芳心，不僅增加了30％的緩衝層同時也保有原本的輕盈，讓大家在運動的同時仍然能輕鬆省力，且使用了SpeedForm2.0的透氣鞋墊強化了整體支撐足部的功能，加上鞋後跟搭配的固定器能有效導正雙腳的姿勢，幫助大家增高的同時也細心呵護安全考量，不得不說實在是太貼心了。


＃SWAROVSKI X NIKE AIR MAX 97：Polar Blue

Air Max簡直是許多女孩的救星，尤其是97系列的流線型設計完美修飾了腿型，成功達到增高與修身的效果根本是神鞋，而這次便和Swarovski攜手推出全新配色的Polar Blue款，以銀灰色為基礎搭配極地藍光色調帶有一種陰柔的美，鞋身再以Swoosh logo作點綴，其中最引人注目的就是佈滿整雙鞋的Swarovski經典水晶，完全就是一種低調奢華的享受。

►這4雙氣質仙女鞋春天必備！櫻花粉白子彈、繡球花Chuck 70太美了吧 

►「奶茶色球鞋」推薦清單！New Balance、NIKE　6款無痛增高又顯腿細

關鍵字：

球鞋, 增高, 厚底, 聯名

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