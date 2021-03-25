fb ig video ETtoday search mobile

史上最可愛的「史努比包包」來了，還有超夢幻芭比包讓你成為Lisa

>

編輯／ChiNg

穿得漂漂亮亮再帶上一個喜歡的包出門整天心情都會很好，其實有時候包包不見得一定要多昂貴奢華，只要有些許可愛的元素就能點綴出它的別緻與特色，像是大小朋友喜愛的卡通或是童話故事都能成為設計的靈感，下面四款高顏值包包平價就能帶回家。

＃胖版史努比包

幾乎無人不愛的史努比又來火燒粉絲的錢包了，這次與日本童裝品牌PETIT MAIN攜手推出這款被網友封為「史上最可愛的童裝聯名系列」除了有服飾、帽子、配件以外，其中最吸引人的就是這款胖版的史努比聯名包，將他以立體的方式神還原打造出發福版的史努比，看起來圓滾滾的非常Q萌，不管是大大的頭還是小巧可愛的腳腳，看了都讓人沒有抵抗力，粉絲們快手刀下單把它背回家吧。

▲▼胖版史努比包。（圖／翻攝自narumiya-online.jp）

▲胖版史努比包顯得特別呆萌可愛，共有兩種顏色供選購。（圖／翻攝自narumiya-online.jp）

＃芭比的蝴蝶結包

無法成為人間芭比Lisa至少可以拿芭比同款包，這款小紅書上瘋傳的蝴蝶結包簡直是從童話世界裡走出來的，由義大利自創品牌FORBITCHES設計的浮誇系閃亮亮蝴蝶結包，高調到讓你不成為焦點也難，不但同時推出大小兩種尺寸也有紅色、黑色以及鑲鑽銀色供大家選購，整體看起來既像玩具又像奢侈品但卻又不違和，非常適合喜歡追求個性、自我風格的人。


 

＃《彼得兔》ＸCATH KIDSTON

大家小時候肯定都看過風靡全球的熱銷人氣繪本《彼得兔》，這次可愛的彼得兔和英國品牌CATH KIDSTON攜手回歸！將經典塗鴉帶到了各種商品上，以復古的傳統英式田園鄉村風打造一系列的服飾、配件及包款，其中吸睛也最實用的就是這款夢幻碎花後背包，以甜美的湖水藍搭配彼得兔的圖樣以及典雅的小碎花，完美地展現了優雅的慢步調以及生活情調，這款背包不僅身受小孩歡迎就連大人肯定也會很喜歡。

 ▲▼彼得兔聯名包。（圖／翻攝自臉書@CathKidstonTaiwan ）

▲碎花圖樣洋溢著英國的典雅氣質。（圖／翻攝自臉書＠CathKidstonTaiwan）

►鐵粉絕對會愛！湯姆貓伸長手腳跟上「雙戒指」風潮、傑利鼠拉花很療癒

►Adidas出「麥當勞聯名鞋」帥翻！紅黃配色像極了薯條加番茄醬　

關鍵字：

包包, 史努比, 平價

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

3大星座不能談「遠距戀愛」！　雙魚超容易寂寞、冠軍根本直接變心

3大星座不能談「遠距戀愛」！　雙魚超容易寂寞、冠軍根本直接變心

差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋 關於貓主子的7個秘密！這個動作其實是想表達「我愛你」 IU竟墊底！韓網票選「面試官最愛臉孔」Top5，童顏女星拿冠軍 歐陽娜娜背著爸爸偷染「玫瑰金髮色」登熱搜　難得平價穿790元ZARA衫 孫藝真最新造型電暈眾人！頂「鮮花頭飾」美如天仙　網：羨慕玄彬 10款經典「精品黑包」夢想清單！愛馬仕WOC、LV Lockme BB可以收了 60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼　豪氣喊：保養品多貴都捨得！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面