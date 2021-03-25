史上最可愛的「史努比包包」來了，還有超夢幻芭比包讓你成為Lisa

編輯／ChiNg

穿得漂漂亮亮再帶上一個喜歡的包出門整天心情都會很好，其實有時候包包不見得一定要多昂貴奢華，只要有些許可愛的元素就能點綴出它的別緻與特色，像是大小朋友喜愛的卡通或是童話故事都能成為設計的靈感，下面四款高顏值包包平價就能帶回家。

＃胖版史努比包

幾乎無人不愛的史努比又來火燒粉絲的錢包了，這次與日本童裝品牌PETIT MAIN攜手推出這款被網友封為「史上最可愛的童裝聯名系列」除了有服飾、帽子、配件以外，其中最吸引人的就是這款胖版的史努比聯名包，將他以立體的方式神還原打造出發福版的史努比，看起來圓滾滾的非常Q萌，不管是大大的頭還是小巧可愛的腳腳，看了都讓人沒有抵抗力，粉絲們快手刀下單把它背回家吧。

▲胖版史努比包顯得特別呆萌可愛，共有兩種顏色供選購。（圖／翻攝自narumiya-online.jp）

＃芭比的蝴蝶結包

無法成為人間芭比Lisa至少可以拿芭比同款包，這款小紅書上瘋傳的蝴蝶結包簡直是從童話世界裡走出來的，由義大利自創品牌FORBITCHES設計的浮誇系閃亮亮蝴蝶結包，高調到讓你不成為焦點也難，不但同時推出大小兩種尺寸也有紅色、黑色以及鑲鑽銀色供大家選購，整體看起來既像玩具又像奢侈品但卻又不違和，非常適合喜歡追求個性、自我風格的人。

＃《彼得兔》ＸCATH KIDSTON

大家小時候肯定都看過風靡全球的熱銷人氣繪本《彼得兔》，這次可愛的彼得兔和英國品牌CATH KIDSTON攜手回歸！將經典塗鴉帶到了各種商品上，以復古的傳統英式田園鄉村風打造一系列的服飾、配件及包款，其中吸睛也最實用的就是這款夢幻碎花後背包，以甜美的湖水藍搭配彼得兔的圖樣以及典雅的小碎花，完美地展現了優雅的慢步調以及生活情調，這款背包不僅身受小孩歡迎就連大人肯定也會很喜歡。

▲碎花圖樣洋溢著英國的典雅氣質。（圖／翻攝自臉書＠CathKidstonTaiwan）

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