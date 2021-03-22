想要越活越有錢！小資女實現「財富自由」的5大必學省錢術

文／Squid 圖／pexels

很多人都想要擁有財富自由的人生，但在這前提之前，首先要學會存錢，才有財富可以去投資，但要如何學會存錢呢？既然沒辦法開源，不如從節流開始，這樣真的可以省下不少錢財，在不降低生活品質的狀況下，越活越有錢。

1.減少叫外賣的機會

叫外賣看起來是件很省時、省方便的行為，但相對來說其實也付了不少服務費在裡面，所以若非真的有需求，其實可以減少叫外賣的機會，多以自己煮或是自己到外面買，省下服務費用，這樣不但可以省下來不少錢，也可以吃得比較少油又健康。

2.減少喝飲料的機會

很多人每天都一定要來一杯星巴克，不然沒有辦法「清醒」，從星巴克喝到7-11，雖然已經省下不少錢，但其實有空的話可以自己買沖泡的咖啡粉或奶茶來代替，一樣可以喝到好的咖啡，同時又可以每天至少省下100多塊，一週就將近可以省下1000元，非常划算。

3.減少買衣服的錢

其實每一季流行的元素通常都會不斷輪迴，建議在買衣服之前可以先想想是否有需求，或是能不能夠有類似款可以替代，像是一件白T恤就可以透過不同的下半身，變化出不同的款式，牛仔外套這種只要夏天就會出現的單品就很值得入手，一件就可以擋一個春夏，非常百搭。

4.減少跟風、把錢花在刀口上

現在商人為了賺錢，常常會推出女王節、母親節、週年慶、1111雙11等優惠檔期，每個檔期優惠下殺的單品都不同，建議可以把平時需要的單品，放到重要的檔期去入手，但不要跟風，一有檔期就下手，而是挑選最優惠的時機，再入手需要的東西。

5.一定要學會記帳

如果真的還不知道自己的錢花去哪裡，記帳就是超級必要的好習慣，學會記帳可以了解自己平時的支出都在哪裡，減少自己的花費，往該需要的地方去花，減少日常的小花費，累積下來可以說是非常可觀的唷。

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