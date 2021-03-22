愛到卡慘死！相愛相殺星座組合Top3，想分也分不開

▲痛苦卻愛著，兩人個性互相牽制卻又分不開。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

編輯 / Lily

有聽過天作之合的星座配對，兩人個性互補包容，幸福地走下去，另一種組合可說是歡喜冤家，好的時候黏到分不開，鬧的時候又氣得牙癢癢，吵鬧無限輪迴卻又離不開對方，這樣相愛相殺的組合，你也在榜內嗎？

第一名 獅子座 VS.水瓶座

獅子和水瓶如果愛上會很累，獅子掌控欲太強，總想要別人都聽他的，而水瓶則是出了名的愛自由，只要覺得被管東管西就會很想逃，交往初期兩人都會掩飾真性情，在一起一陣子才發現愛情觀根本南轅北轍，很容易為了小事就有爭端，但吵歸吵就是喜歡對方的壞。

第二名 雙魚座 VS.摩羯座

雙魚和摩羯兩人談戀愛都喜歡慢慢來，一定要經過長期觀察才會確認彼此關係，一但認定了就分不開。兩人可說是最愛鬥嘴的星座組合，雙魚總是少一根筋，摩羯就愛在旁邊碎念，一來一往成了情趣，當摩羯失去耐性想要離開，雙魚只要開口撒嬌，摩羯就心軟，感情就是一個願打一個願挨。

第三名 巨蟹座 VS.射手座

戀家的巨蟹和總是喜歡往外跑的射手，天生個性就是很反差，當初因為看上對方的不同，感到新鮮而愛上，在一起之後也是因為個性迥異，吵架家常便飯。巨蟹缺乏安全感，一談起戀愛就黏人，射手神經大條，日子過得像單身。射手常脾氣一來就發火，巨蟹忍功一流，當巨蟹耍敏感孤僻時，射手又有逗他笑的本事，想分也分不開。

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