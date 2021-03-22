fb ig video ETtoday search mobile

山下智久甩開房間負評　敞胸秀寶格麗珠寶

>

▲▼山下智久 BVLGARI 。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

▲山下智久於個人官方IG開心宣布成為寶格麗大使。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

記者陳雅韻／台北報導

明星若有負面消息，很難再接商業代言，但35歲日本男星山下智久逆勢而起，甩開去年被拍到和未成年模特兒飲酒又在飯店密會8小時的負面形象，離開因此事件冷凍他的老東家傑尼斯，獨自到加拿大拍片當「國際牌」，果然成功獲得國際牌關注，成為寶格麗（BVLGARI）最新形象大使。

▲▼山下智久 BVLGARI 。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

▲山下智久佩戴寶格麗Aluminium鋁合金計時碼錶入鏡。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

從山下智久的官方IG可見他想當「國際牌」的企圖心，寫下心情點滴必定是日文與英文兩種語言，讓日本之外的粉絲也能看懂他的近況，而私下穿搭洩露他的時尚品味，最愛簡單的素T恤搭配好質感的大衣、皮衣，去年還受邀演出日本潮流大師藤原浩與Moncler聯手打造的7 Moncler Fragment系列短片，讓他有穿不完的新鮮貨，連運動都穿上萬元的Moncler褲子。

▲▼ 山下智久Moncler 。（圖／翻攝moncler IG）


▲山下智久去年演出日本潮流大師藤原浩與Moncler合作的Moncler Fragment系列短片。（圖／翻攝moncler IG）
 

近日成為寶格麗大使，山下智久連換兩套示範B.zero1系列珠寶與Aluminium鋁合金計時碼錶，首波釋出是他穿深色西裝露出微笑或耍酷表情的形象照，而搶先看的影片中還有他敞開白襯衫的造型，帥度破表。

▲▼山下智久 BVLGARI 。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

▲山下智久另一套造型是敞開白襯衫秀寶格麗項鍊。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

►蔡依林自豪穿什麼都辣　戴2億寶格麗加秀馬甲線

►亮・珠寶／玉髓骷髏頭現蹤　寶格麗巴洛克千萬大作襲台

關鍵字：

山下智久, 寶格麗, BVLGARI, Moncler

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

楊丞琳、小禎撞21萬愛馬仕夢幻包　狂愛小包連Dior也同款

楊丞琳、小禎撞21萬愛馬仕夢幻包　狂愛小包連Dior也同款

凱特王子妃狂愛Zara　姊妹牌萬元大衣一穿再穿

凱特王子妃狂愛Zara　姊妹牌萬元大衣一穿再穿

梅根馬可訂婚穿的百萬高訂服破產！　Ralph ＆ Russo不敵疫情收攤

梅根馬可訂婚穿的百萬高訂服破產！　Ralph ＆ Russo不敵疫情收攤

約瑟芬皇后愛的梨形鑽變鑽錶　沒扣頭像珠寶手環 賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲 皇冠、南瓜馬車串珠變迷你了　4,800元起擁有保值金飾 小禎聚餐變百萬愛馬仕「包聚」　網哀號「這些包夠我付頭期款」 孫芸芸頭痛pose被女兒吐槽「要吃藥嗎」？　辣媽妙回「吃了」 葛萊美女歌手禮服加大辣、裹棉被出場　防彈少年團穿LV當乖乖牌 凱特王子妃肉肉腿萌照曝光！　夏綠蒂公主母親節卡片一句話惹鼻酸

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面