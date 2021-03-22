山下智久甩開房間負評　敞胸秀寶格麗珠寶

▲山下智久於個人官方IG開心宣布成為寶格麗大使。（圖／翻攝tomo.y9 IG）



記者陳雅韻／台北報導

明星若有負面消息，很難再接商業代言，但35歲日本男星山下智久逆勢而起，甩開去年被拍到和未成年模特兒飲酒又在飯店密會8小時的負面形象，離開因此事件冷凍他的老東家傑尼斯，獨自到加拿大拍片當「國際牌」，果然成功獲得國際牌關注，成為寶格麗（BVLGARI）最新形象大使。

▲山下智久佩戴寶格麗Aluminium鋁合金計時碼錶入鏡。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

從山下智久的官方IG可見他想當「國際牌」的企圖心，寫下心情點滴必定是日文與英文兩種語言，讓日本之外的粉絲也能看懂他的近況，而私下穿搭洩露他的時尚品味，最愛簡單的素T恤搭配好質感的大衣、皮衣，去年還受邀演出日本潮流大師藤原浩與Moncler聯手打造的7 Moncler Fragment系列短片，讓他有穿不完的新鮮貨，連運動都穿上萬元的Moncler褲子。



▲山下智久去年演出日本潮流大師藤原浩與Moncler合作的Moncler Fragment系列短片。（圖／翻攝moncler IG）



近日成為寶格麗大使，山下智久連換兩套示範B.zero1系列珠寶與Aluminium鋁合金計時碼錶，首波釋出是他穿深色西裝露出微笑或耍酷表情的形象照，而搶先看的影片中還有他敞開白襯衫的造型，帥度破表。

▲山下智久另一套造型是敞開白襯衫秀寶格麗項鍊。（圖／翻攝tomo.y9 IG）

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