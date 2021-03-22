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星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

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▲星巴克買一送一,星巴克,丹堤,路易莎。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、丹堤、路易莎提供）

▲星巴克本周針對黑咖啡推買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會、伯朗提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克3月份在台生日慶，優惠進入第三波，連續5天提供「限時」買一送一優惠，把握機會還是能再賺一杯，本次針對喜歡喝黑咖啡的消費者，推出該系列買一送ㄧ優惠，而週日跟台灣星巴克「同歲」的消費者，快備好證件準備去換免費咖啡吧！

星巴克在台邁入23週年，3月份幾乎每天都推優惠，讓消費者直呼賺到，從3／22起至3／26期間，也推出「黑咖啡HAPPY HOUR」，從上午10點起至下午2點，至店內點購黑咖啡系列飲料，只要2杯相同容量、風味、冰熱，其中一杯由星巴克招待，優惠品項包含美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列。

▲▼ 星巴克買一送一 。（圖／取自官方粉絲團）

而針對即將來臨的3／28週日，也祭出當天年紀為23歲、意即1998年（民國87年）出生的民眾，至店出示身份證明，即可免費領取中杯美式咖啡一杯，不限冰熱，每店限量100杯，一起慶祝今年23歲的生日快樂，優惠整個做好做滿。

伯朗咖啡館在3月也在特定日期推出分享日，當天特定門市飲品享買一送一優惠，優惠日包括3／22、3／28與3／29，民眾至店內購買飲品，不限品項任選與容量都能買一送一，結帳金額以高價品計算，但手沖咖啡、Steampunk、瓶裝飲品、啤酒不適用，另各門市提供的優惠日不同，建議先向欲前往的門市查詢。

▲星巴克買一送一,星巴克,伯朗,丹堤。（圖／翻攝各業者官方粉絲團）

關鍵字：

星巴克買一送一, 買一送一, 星巴克, 優惠, 伯朗

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