40歲女神比美！張柏芝走秀「防腐劑顏值」　對尬舒淇霸氣OL風





▲FENDI 在上海舉辦春夏高訂秀請到張柏芝（左）、舒淇助陣。（圖／翻攝自微博）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI 日前將2021春夏高訂秀移至上海舉行，更邀請女星張柏芝登上伸展台走秀，架勢絲毫不輸給專業模特兒，她身穿鏤空花朵裝仙氣亮相，驚艷許多粉絲。而同場還有舒淇以及趙薇助陣，舒淇以簡潔的白襯衫西裝褲上演OL幹練風，三位一線熟齡女星齊聚一堂，較勁意味十足。

▲張柏芝受邀為FENDI 高訂秀走秀，架勢不輸給專業模特兒。（圖／翻攝自微博）

40歲女星張柏芝因大陸節目《乘風破浪的姐姐2》再次翻紅，此次受邀為FENDI 高訂秀走秀，她全身造型都比照品牌1月時在巴黎高訂周的規格，以氣質的中分清秀包頭露出精緻臉蛋，並身穿精緻的鏤空花朵裝，以編織緹花和絲質華服交織出流光溢彩，顯得仙氣十足，更值得一提的是，張柏芝架勢完全不輸給同場的專業模特兒，步伐穩健之餘也維持模特兒專屬厭世臉，且身材纖細輕鬆套進高訂服裝，完全看不出已經生了三胎，依舊洋溢少女氣息。

▲舒淇以及趙薇運用白色系造型彰顯逆齡顏值 。（圖／翻攝自微博）

同場更有女星舒淇以及趙薇出席，舒淇以一頭長捲髮亮相，搭配簡潔的白色翻領襯衫與黑色西裝褲，彰顯高挑的身材比例，加上自帶女神氣場，輕鬆吸引全場目光；趙薇頂著品牌代言人之姿，以頗具正式感的深V白色洋裝出鏡，加上不規則的肩線細節露出半邊肩膀，畫面曝光後網友更一面倒大讚，「舒淇太逆齡了」、「張柏芝跟舒淇真的好難選。」

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