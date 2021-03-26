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朴敘俊白T「要撩不撩」炸出內褲頭　姨母笑漏電，網呼：對心臟不好

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國男星朴敘俊，演火了《金秘書為何那樣》中的霸道總裁、與《梨泰院Class》的呆萌栗子頭，多樣的魅力吸引大批「朴太太」們追愛，近期接拍韓版《DAZED》雜誌，只見朴敘俊一套白T牛仔褲男友力噴發，一招「要撩不撩」拉起衣服的畫面更是令人鼻血直噴，搭配隨興凌亂的髮絲，慵懶與性感瞬間併發。

男神朴敘俊被譽為集演技和時尚於一身的男人，每每在IG上曬出新鞋穿搭照後，便會引起火熱的關注度，更有多雙熱門爆款「朴敘俊鞋」，他穿上後就會掀起搶購，看上他的帶貨力，韓版《DAZED》雜誌找來朴敘俊拍攝全新系列的Calvin Klein，朴敘俊一身簡單的休閒白T加牛仔褲穿搭，只見他俏皮地用手將上身的CK白T掀起一小角，要露不露的曬出緊緻腹肌，也順勢炸出牛仔褲裡的內褲褲頭，惹來朴太太們齊聲大呼「再撩高一點」、「還不夠」、「太會吊人胃口」。

這回大片拍攝，雜誌將攝影棚佈景拉到戶外叢林，朴敘俊時而穿著白T漫步在草原中，手拿簡單的花束，在擺拍期間仍然不斷漏電，換上白襯衫的他更是男友力爆發，溫柔的抱著牛奶桶，一如往常的隨意變換角度時也不忘寵粉，曬出讓粉絲們招架不住的「姨母笑」，緊接著下一幕他躺上沙發，穿著率性俐落的牛仔外套，鏡頭對焦在他超完美的顏值，祭出「女友視角」同樣令粉絲們止不住臉紅心跳「對心臟不好」、「國民男友」「姨母笑電力太強了」。

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關鍵字：

朴敘俊, Calvin Klein, CK

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