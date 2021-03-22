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小心細紋偷偷爬上眼！「逆齡眼霜」盤點，偷懶不抹老10歲！

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▲▼「眼周必備保養」偷懶不抹老10歲 。（圖／翻攝自IG）

▲女孩必須勤做眼周保養，守住視覺年齡。（圖／翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉 / 台北報導

戴上口罩後，多數人改以眼妝作為妝容重點，眼周肌膚便需面臨高頻率上妝、長期曝露在陽光中等外在壓力的影響；然而，眼睛下方的肌膚是人體皮膚最薄之處，尤其敏感，不論是劇烈的天氣變化、年紀增長、換季過敏，加上用眼過度和睡眠不足等因素，都會使眼睛顯得疲憊沒精神，因此更是需要加倍悉心照顧。

▲▼眼周保養盤點 。（圖／品牌提供）

▲REN鮮果C亮采眼凝霜，15ml，1,650元。

採用溫和非果酸配方，內含高達95%天然成分，喚醒眼周肌膚活力、散發健康光澤。所有膚質均適用，尤其推薦給眼周色素沉著、容易浮腫者，經測試證實眼周敏感的人也可安心使用。

▲▼眼周保養盤點 。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 NB-1晶鑽肽彈力亮眼緊緻霜，30g，5,800元。

含六胜肽、大車前籽、防風當歸等成分，幫助豐潤眼部肌膚，適用於所有膚質，特別推薦給想要擁有年輕緊緻眼周、改善眼周暗沉、乾燥及皺紋者使用。

▲▼眼周保養盤點 。（圖／品牌提供）

▲reveel 海洋提拉眼膜，5片，2,600元。

結合海藻酸鹽、鈣離子和玻尿酸等成分，積極修護眼周肌膚，幫助減緩鬆弛下垂，同時淡化細紋讓眼睛立體有神，非常適合日常急救保養使用。

▲▼眼周保養盤點 。（圖／品牌提供）

▲Guerlain 皇家蜂王乳黃金冰滴眼萃，20ml，3,950元。

蘊含94%天然來源成分，緊緻聚合物可形成彈力緊緻網，使眼周豐潤緊實，三種抗疲勞因子，幫助淡化紋路，使眼神更光采，黑蜂修護科技能幫忙改善因環境壓力造成的眼周問題。特殊的黃金冰滴按摩儀，能冰鎮舒緩，零死角呵護眼部肌膚。

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關鍵字：

眼部保養, 眼周, 抗老

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