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差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋

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▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲VALENTINO最新廣告大片出爐 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

VALENTINO剛公佈了熱騰騰出爐的形象廣告，靈感來自於繆斯女神們，請到了女星木村光希、孫藝真和關曉彤共同演繹最新大片，其中木村光希頂著紅唇濃妝出鏡，身穿短洋裝露出修長美腿，和孫藝真相差21歲比美，厲害的是孫藝真憑藉淡妝出鏡也完全沒輸，散發逆齡魅力。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲18歲星二代木村光希出鏡VALENTINO廣告大片。（圖／品牌提供）

VALENTINO創作總監Pierpaolo Piccioli為品牌注入浪漫風情，同時具有幹練感，此次邀請了木村光希、孫藝珍和關曉彤共同演繹全球廣告企劃，絕對是再適合不過的人選。年僅18歲的星二代木村光希綁起一頭幹練馬尾，且捨棄了淡妝，改以一抹紅唇與鮮亮腮紅彰顯成熟韻味，並以側躺姿勢露出修長美腿，木村光希身穿白色襯衫搭配黑色西裝外套，超模架勢十足。

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲39歲孫藝真各個角度都無死角，淡妝就已經秒殺一切。（圖／品牌提供）

而孫藝真更宛如天生時尚巨星，為迎合率性風格，收起了一貫的招牌微笑，運用精緻妝容輔助顏值，穿上粉色翻領襯衫，以下衣失蹤的視覺效果秀出銷魂S曲線，另也換上清新的抓皺襯衫與牛仔褲裝扮，展現十足巨星風采。此次形象照更是讓大眾眼前一亮，尤其是孫藝真與木村光希相差21歲，同時為品牌出鏡拍攝，卻完全看不出年齡差距，引起網友驚呼：「孫藝真姐姐絕了」、「孫仙無誤」、「木村光希淡妝更好看。」

▲▼VALENTINO 。（圖／品牌提供）

▲大陸女星關曉彤也秀出美腿迎戰。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

VALENTINO, 木村光希, 孫藝真, 關曉彤

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