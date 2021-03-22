學起來！5個方法養出「易瘦體質」，原來換成藍色餐具就可以

▲冷色系餐具居然有抑制食慾的效果。（圖／翻攝自IG/dlwlrma、Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

最近日夜溫差大，突然變冷是不是又讓你食慾大開呢？瘦身想要成功，七分靠飲食，三分靠運動，在這裡教你5個抑制食慾的小方法，一起往易瘦體質邁進吧！

#吃飯前喝水

不想節食卻又想瘦，試試在餐前喝水吧！曾有英國研究發現，飯前只要喝足500ml的水，能幫助減少下一餐熱量多達75大卡，每天照三餐乖乖喝水，3個月能平均減輕4.3公斤。

#色彩暗示法

食慾原來和顏色也大有關係，看起來冷冰冰的藍色餐具，會讓人提不起食慾，研究顯示，和黃、橘、紅等冷色調比起，藍色對大腦來說並不是可食色，且會降低食慾約1/3，若你正著手減肥，快換上藍色餐具試試看！

#穿得暖一點

有沒有發現，只要氣溫一降就會想要狂吃些高熱量食物，這時記得穿暖一點，就能降低自身對食物的慾望，手腳冰冷的女生也建議可靠著運動，幫助暖身，不需要靠著吃東西來增加熱量。

#細嚼慢嚥

南韓偶像IU就是細嚼慢嚥的擁護者，靠著多咀嚼來增加飽足感，進而降低食慾，IU上綜藝節目，曾因吃東西速度慢而成為討論焦點，她一口一口慢慢吃，平均一口咀嚼10秒才吞下去，充足的臉部運動，難怪她從圓臉瘦成巴掌臉。

#自我激勵法

想瘦卻也怎樣也管不住嘴嗎？試試看拿一張喜歡的女星照片當作目標，當你想吃東西的時候，記得再多看她一眼，就能夠提醒自己少吃多動，現在的努力都是為了未來的美好啊！

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