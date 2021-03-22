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一條項鍊可買一戶帝寶！　「鑽石之王」億元起跳最純淨美鑽襲台

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▲海瑞溫斯頓今起在台展出逾30億元的頂級珠寶。（影／記者陳雅韻攝）
 

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶收藏家鑑賞力與品味卓越，既然要在台辦展，自然得端出最頂級之作才能吸睛。「鑽石之王」海瑞溫斯頓（Harry Winston）今起在台舉辦以鑽石為主角的珠寶展，呈獻40件總價逾30億元的作品，多為顏色D、淨度IF無色無暇的鑽石，當中竟有高達15件是極為珍罕的Type IIa級，意謂是最純淨的美鑽，其數量在寶石級的鑽石中僅占不到2%。

▲▼Harry Winston,Graff 。（圖／公關照）

▲模特兒展示海瑞溫斯頓白鑽作品。（圖／海瑞溫斯頓提供，以下同）

▲▼Harry Winston,Graff 。（圖／公關照）

 

▲海瑞溫斯頓此次最高價的鑽石項鍊，主石為34.27克拉Type IIa水滴型切工鑽石，約400,250,000元。
 

一般鑽石都會含氮，Type IIa鑽石則代表不含氮，呈現無色，純淨質地被視為大自然恩賜禮物，因此價格極高。此次海瑞溫斯頓珠寶展中，最重量級之作是主鑽為1顆重34.27克拉Type IIa水滴型鑽石的項鍊，定價逾4億元，而超過10克拉的Type IIa各式車工單鑽戒輔以長錐形配鑽的戒指，身價也都突破1億元。

▲▼Harry Winston,Graff 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓頂級珠寶系列祖母綠型切工鑽石鉑金項鍊，23.65克拉主鑽同樣是Type IIa，約209,400,000元。

▲▼Harry Winston,Graff 。（圖／公關照）▲▼Harry Winston,Graff 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓22.79克拉Type IIa祖母綠型切工鑽石戒指（左）約207,800,000元， Winston Cluster系列鑽石耳環約13,100,000元。
 

此外，海瑞溫斯頓也發表11款訂製系列鑽石戒指，各款式融合品牌經典的元素，顧客可選擇心儀的鑲台，再挑選符合需求的3克拉起的祖母綠型、水滴型、枕型等花式車工美鑽，訂製專屬的華麗戒指。

▲▼Harry Winston,Graff 。（圖／公關照）▲▼Harry Winston,Graff 。（圖／公關照）

▲海瑞溫斯頓推出3克拉起的11款訂製系列鑽戒，祖母綠型切工鑽石訂製戒指（左），圓形明亮式切工鑽石訂製戒指。
 

同樣以巨鑽設計聞名的英國珠寶商Graff（格拉夫），近日發表創造Tribal系列，大量運用符號傳遞與星宿、陽光與月亮的連結，例如以鑽石弧線勾勒立體的橢圓形，或運用密鑲鑽構成半月形代表夜光，唯一不變是一如品牌風格，深具氣勢。

▲▼Harry Winston,Graff 。（圖／公關照）

▲Graff Gateway珠寶以弧線勾勒的橢圓形，描繪大地與星宿的連結。（圖／Graff提供，以下同）

▲▼Harry Winston,Graff 。（圖／公關照）

▲Graff鑲嵌祖母綠與美鑽的Tribal高級珠寶系列，氣勢驚人。

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關鍵字：

Harry Winston, 海瑞溫斯頓, Graff, 格拉夫

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