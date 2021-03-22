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UNIQLO最新大使是「超大咖兒時巨星」！來台計劃曝光…網驚：變綠色

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▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO今日宣佈最新的「全球永續發展大使」是哆啦A夢 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

時尚和永續總是密不可分的，UNIQLO今揭曉了最新的「全球永續發展大使」人選，結果十分出乎意料，並非明星或是名人，而是大朋友小朋友的動漫偶像「哆啦A夢」，更結合永續理念將藍色哆啦A夢搖身一變成為綠色，並且未來台灣也有機會能夠近距離一睹綠色哆啦A夢。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲UNIQLO招牌標誌與哆啦A夢一同變成綠色，代表永續理念 。（圖／品牌提供）

UNIQLO持續將經營重點放在永續理念上，不僅將大家熟悉的品牌Logo轉為綠色，也最新宣佈由「哆啦A夢」擔任此次全球永續發展大使，消息一出受到各界矚目，因為不同於品牌大使費德勒、錦織圭、國枝慎吾，這次直接請到動畫人物接任新身份，就連顏色也變了，經典的藍色消失無蹤，取而代之是擁有鮮明綠色與紅鼻子、紅尾巴的可愛哆啦A夢。

▲UNIQLO 。（圖／品牌提供）

▲未來綠色哆啦A夢也有機會來到台灣推廣 。（圖／品牌提供）

據了解，綾瀨遙將以代言人之姿與「哆啦A夢」針對日本國中小學來推廣項目，未來綠色哆啦A夢也有機會來到台灣推廣，對此哆啦A夢特別表示：「大家好，我是換上綠色新裝的哆啦A夢！希望大家齊心協力，創造更加光明的未來！將與大家共同努力，讓全世界的人們更加關注我們創造的美好未來！」

▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲▼ STELLA McCARTNEY 。（圖／品牌提供）

▲藝術家奈良美智聯手STELLA McCARTNEY。（圖／品牌提供）

另一個超夯的跨界合作，就屬STELLA McCARTNEY的全新聯名計劃，首次聯手奈良美智展開時尚合作，以高實穿性為不變主軸，像是不分性別皆可入手的連帽衫和慢跑衫，以鮮明logo綁帶點綴，而素色皮革長褲和短褲則以超討喜的奶油色和天藍色強調積極向上的精神。加上奈良美智筆下鮮明的創作，厭世臉孔的娃娃插圖，展現奈良美智在德國留學時期對於龐克文化的喜愛，幾乎處處細節都能體現兩方的經典靈魂。

關鍵字：

UNIQLO, 永續, 快時尚, 哆啦A夢

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