fb ig video ETtoday search mobile

最狂聯名食物！法國麵包拖鞋太逼真好想咬　每包400元的泡麵「是真的」

>

記者王蓁蓁 / 綜合報導　圖 / 翻攝品牌官網

還記得前陣子adidas瘋到不行的「地表最長」的聯名球鞋嗎？設計出這款球鞋的愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash，再度運用天馬行空的搞怪創意，攜手Maison Margiela推出超軟Q法國麵包「拖鞋」，超逼真的還原度，彷彿都能聞到陣陣的麵包香了，另外，聯名系列裡更驚見超級日常的泡麵，但超過台幣400元的奢侈價位，被網友們笑稱：「根本最豪華泡麵！」

▲Mashion Margiela x Tommy Cash 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲Mashion Margiela x Tommy Cash 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲Tommy Cash攜手Mashion Margiela推出蓬鬆的法國麵包「拖鞋」。

Tommy Cash前衛的音樂風格到超不受控的時尚品味，令他接連受到時尚大帝Rick Owens、Adidas、與Maison Margiela青睞，與adidas聯名推出的「地表最長」Superstar球鞋話題還持續延燒，Tommy Cash馬不停蹄再聯手Maison Margiela祭出全新系列商品，其中還原度超高的「法國麵包拖鞋」掀起超高關注度，膨鬆軟Q的模樣即便混在麵包堆裡也完全無違和，就連包裝也巧妙應用透明塑膠袋束上紅色膠帶，還貼心在包裝上貼了麵包內容物、食用期限，讓整體更加逼真，不仔細看可能真的會開袋食用呢！

▲Mashion Margiela x Tommy Cash 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲Mashion Margiela x Tommy Cash 。（圖／翻攝IG、品牌官網）

▲Tommy Cash在此次聯名系列推出宅家必備的泡麵。

除了神還原法國麵包，此番Tommy Cash也將「真正的食物」放進聯名系列，推出了宅家必備的速食「泡麵」，裡面附上簡單的調味包，透明的包裝壓上為本次系列特別設計的重疊Logo，翻到包裝後方，還註明烹煮方式，讓少開火的料理小白們也能輕鬆上手，不過相較普通幾十塊的普通泡麵，這款要價約台幣400多元的「超高檔泡麵」也讓時尚迷們直呼「買了也不想吃」、「只想當收藏」、「過期也沒關係，反正是泡麵」。

►有人買？BALENCIAGA「照片鑰匙圈」竟要1.4萬元　BV「電話線」賣光再補貨

►Adidas出「麥當勞聯名鞋」帥翻！紅黃配色像極了薯條加番茄醬　

關鍵字：

ADIDAS, Superstar, Maison Margiela, 拖鞋, 法國麵包, 泡麵

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便

Apple Watch S6特價快衝！不用抬手也能看清錶面　監測血氧超方便

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過

奧斯塔羅12星座一周運勢0322-0328　水瓶財運旺爆、巨蟹桃花來了快把握 愛到卡慘死！相愛相殺星座組合Top3，想分也分不開 孫藝真最新造型電暈眾人！頂「鮮花頭飾」美如天仙　網：羨慕玄彬 每天聊、秒回也別輕易暈船！「6種訊息」才能看出他是否喜歡你 差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋 彰化員林美食TOP 10！男朋友早餐、圓仔冰搭燒麻糬　連在地人也朝聖 少女時代徐玄超仙直角肩！「火辣深V」曝光　網驚：身材藏太久

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面