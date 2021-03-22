最狂聯名食物！法國麵包拖鞋太逼真好想咬　每包400元的泡麵「是真的」

記者王蓁蓁 / 綜合報導 圖 / 翻攝品牌官網

還記得前陣子adidas瘋到不行的「地表最長」的聯名球鞋嗎？設計出這款球鞋的愛沙尼亞饒舌歌手Tommy Cash，再度運用天馬行空的搞怪創意，攜手Maison Margiela推出超軟Q法國麵包「拖鞋」，超逼真的還原度，彷彿都能聞到陣陣的麵包香了，另外，聯名系列裡更驚見超級日常的泡麵，但超過台幣400元的奢侈價位，被網友們笑稱：「根本最豪華泡麵！」

▲Tommy Cash攜手Mashion Margiela推出蓬鬆的法國麵包「拖鞋」。

Tommy Cash前衛的音樂風格到超不受控的時尚品味，令他接連受到時尚大帝Rick Owens、Adidas、與Maison Margiela青睞，與adidas聯名推出的「地表最長」Superstar球鞋話題還持續延燒，Tommy Cash馬不停蹄再聯手Maison Margiela祭出全新系列商品，其中還原度超高的「法國麵包拖鞋」掀起超高關注度，膨鬆軟Q的模樣即便混在麵包堆裡也完全無違和，就連包裝也巧妙應用透明塑膠袋束上紅色膠帶，還貼心在包裝上貼了麵包內容物、食用期限，讓整體更加逼真，不仔細看可能真的會開袋食用呢！

▲Tommy Cash在此次聯名系列推出宅家必備的泡麵。

除了神還原法國麵包，此番Tommy Cash也將「真正的食物」放進聯名系列，推出了宅家必備的速食「泡麵」，裡面附上簡單的調味包，透明的包裝壓上為本次系列特別設計的重疊Logo，翻到包裝後方，還註明烹煮方式，讓少開火的料理小白們也能輕鬆上手，不過相較普通幾十塊的普通泡麵，這款要價約台幣400多元的「超高檔泡麵」也讓時尚迷們直呼「買了也不想吃」、「只想當收藏」、「過期也沒關係，反正是泡麵」。

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