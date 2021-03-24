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「4大壞習慣」讓你減肥失敗、易復胖！過度運動、不吃油都中

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▲▼減肥期4大NG習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲有些壞習慣會影響減肥效果，想成功瘦身要避開。（圖／翻攝IG@babebani，以下同）

編輯／Amanda　

想要成功瘦身、維持身材，除了少吃多動，減肥期間一定要記得避開以下4個超多人都犯過的壞習慣，這些NG行為不僅會影響減肥效果、影響身體健康，就算好不容易瘦到理想目標，也很容易就復胖，讓你的辛苦全白費。

NG 1：過度節食

常有人會用大量縮減飲食份量來減肥，雖然短時間內會瘦很快，但身體長期處於攝取熱量過低的狀態，會讓人體啟動自身保護機制，自動降低身體各種熱量消耗，使得基礎代謝率下降，讓少吃的效果越來越低。

而長時間節食不僅傷害健康，又會讓身體對於高熱量食物的渴望大幅上升，一旦稍微吃得多一點或恢復正常飲食，身體吸收的程度會高於以往，並將熱量都轉換為脂肪儲存起來，導致非常容易復胖反彈，且一旦復胖，之後要減肥就會變得更難。

NG 2：完全不吃碳水或脂肪

千萬別因為怕碳水化合物和脂肪吃多容易發胖，就乾脆不吃！碳水、脂肪是人體每日必需的營養，尤其對於女生來說更是重要，有些女生開始減肥後生理期失衡、甚至停經，很多都是因為低碳低脂肪的飲食，過少攝取碳水、脂肪會影響身體機能和內分泌。

其實減肥不用完全戒吃碳水和脂肪，選對優質碳水、優質脂肪且適量攝取，反而對於減脂、維持身材更有幫助。像是碳水建議可選擇像是糙米、燕麥、藜麥、南瓜、紫薯、義大利麵等低熱量低GI的粗糧；而像是酪梨、堅果、鮭魚、橄欖油等都是很好的優質脂肪來源。

NG 3：過量運動

少吃多動是減肥的關鍵沒錯，但別以為越大量的運動對減肥越好。每天的熱量差額最好維持在300～400大卡左右，過於大量的運動會加大熱量消耗，使得熱量缺口增大，若飲食攝取熱量不變，等於變相的節食，長期下來會使身體透支。

▲▼減肥期4大NG習慣。（圖／翻攝ＩＧ）

▲營養均衡不僅對身體健康重要，也會影響減肥。（圖／翻攝IG@euddeume_）

NG 4：營養分配不均

碳水化合物、蛋白質、脂肪是人體每日必須的三大營養元素，對於維持身體機能正常運動各有功能，缺一不可，不論是哪一項營養攝取量過少都會影響到身體健康及減肥效果，所以在調節飲食時，除了注意多吃原形、無添加的食物，也要注意三大營養素的飲食攝取分配。

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關鍵字：

瘦身, 減肥, 減脂, 減重, 代謝, 壞習慣, NG行為, 復胖, 體重反彈, 減肥失敗

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