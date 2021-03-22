99%的女生都做過！5個「愛情錯誤」別犯，難怪總是被分手

▲戀愛想要笑到最後，一些地雷千萬不要踩。（圖／翻攝自IG/netflixkr，以下同）

編輯 / Lily

不少人的戀愛都是高調開場，卻是草草結束，一過了熱戀就迎來的卻是分手，其實愛情必要時要耍點小心機，太愛與不及都不行，以下這些錯誤千萬別犯，你也能成為愛情贏家。

#暴露太多需求感

談戀愛不要暴露太多需求感，即便再愛也不要讓對方發現你多喜歡他，學會隱藏心意，收放自如。就像是心理學上的延遲滿足，愛情來得太快太急，對雙方都不好，熱情減退後會非常明顯。

#說話不討喜

聰明女生都知道嘴巴要甜一些，多提供情緒價值給另一半，男生其實不需要女生為他做些什麼，只要開開心心在一起就好，嘴甜女生談戀愛無往不利，刀子口豆腐心女生往往傷人傷己。

#事情藏在心裡

許多女生都喜歡把事情放心底，內心不爽要對方來猜，建議你可以指出事實並表達感受，再說說你希望他怎麼做，好男人不是天生的，多半是女生調教出來的。

#追根究底問前任

談戀愛也需要一點隱私，別總是追問對方的前任或是往事，這種事做多了反而會加深強化他的記憶，本來該淡忘的事情，卻變成了念念不忘。

#總是繞著對方轉

女生要有趣，即便談戀愛也不要把重心都放在另一半身上，試試時常改變自己的裝扮、多結交一些更有趣的朋友，時常改變生活狀態，不要讓男生那麼容易摸透你。

#一吵架就提分手

很多人一吵架就喜歡提分手，要知道人是有慣性的，說多了就和狼來了一樣，成了口頭禪。這樣下去只會有兩個結果，要嘛對方不當一回事，要嘛就是人家同意了，你卻輸不起，最後反而失去愛情主導權。

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