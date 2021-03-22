CITIZEN上攻20萬高級錶市場　機芯高精準、打磨超漂亮

▲CITIZEN推出高端系列The CITIZEN機械腕錶NC0200-90E，約178,000元。（圖／CITIZEN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

日本腕錶品牌CITIZEN高端系列The CITIZEN過往是日本市場限定，今年走向國際市場，第一步即震撼錶界，發表與集團旗下瑞士公司Manufacutre La Joux-Perret S.A.合作的高精準自動上鍊機芯Cal.0200，精準度超越瑞士官方天文台（COSC）認證標準，達每日誤差-3至+5秒，而外形也相當精緻，定價約178,000元，目標明確鎖定欣賞日本美學又追求高級機芯的族群。

▲The CITIZEN機械腕錶NC0200-90E裝載全新研發的無卡度游絲擺輪結構Cal.0200機芯。



CITIZEN此款與Manufacture La Joux-Perret S.A.合作的Cal.0200機芯，全於瑞士製作組裝完成，特色是採用高級錶才有的無卡度游絲擺輪結構，保持持久穩定性，出廠前經過6種方位與3種溫度下進行長達17天測試，認證其高精準度，而機芯打磨也非常講究，配合無錶耳設計的俐落風格錶殼，以及採用電鑄工藝呈現如岩漿冷卻質感的黑色面盤，內外皆美，The CITIZEN系列錶款特有的老鷹標誌，清楚說明品牌上攻高級錶的承諾：永遠向前、追求理想。

▲The CITIZEN機械腕錶NC0200-90E的面盤呈現如岩漿爆發後冷卻的質感。



SEIKO也在高級錶領域有清楚定位，旗下Grand Seiko是不少收藏家的心頭好，近日話題錶款為靈感源自雫石高級時計工坊附近白樺樹林的「Series 9」系列白樺樹錶款SLGH005，不僅在面盤呈現樹木林立姿態吸睛，裝載每小時36,000高振頻且具80小時動力儲存的Caliber 9SA5，更是品牌引以為傲的機芯，日系品牌的製錶實力，有目共睹。

▲Grand Seiko全新「Series 9」系列白樺樹錶款SLGH005，288,000元。

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