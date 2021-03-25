8對明星「情侶夫妻檔」時尚風格跟著穿　不用同款照樣放閃

還在找尋適合自己跟另一半的穿搭風格嗎？！不妨從孫藝珍&玄彬、舒淇&馮德倫、木村拓哉&工藤靜香...明星情侶檔、夫妻組的時尚風格找尋穿搭靈感吧。

1、孫藝珍 & 玄彬

2021年元旦情侶孫藝珍與玄彬，戀愛消息一曝光，可說是受到各國粉絲的熱烈祝福，在K-Fashion當道的韓國，兩人的穿搭風格絕對是值得取經的對象，像是冬日必備的大衣外套，孫藝珍與玄彬都不約而同換上，除了可以修飾身材，還能延伸視覺比例，奶茶色系更突顯溫柔氣質。

2、泫雅＆Dawn

在韓國不能錯過的情侶檔，肯定少不了泫雅和Dawn，兩人高調認愛後，不論是公開出席活動或私下約會皆不避諱，對穿搭更有自己獨到的見解，以前衛大膽搶眼的風格著稱，兩人不只是會選擇同色系服裝、單品現身，就連髮型也會染上同色彩，走在街上的回頭率滿分。

3、金泰希 & Rain

寵妻出名的韓國天王Rain，不論是跳舞或演戲，都能迷倒一大票粉絲，宣佈與女神金泰希結婚後，更受到粉絲們愛戴。從兩人的機場穿搭中，不難發現金泰希 & Rain喜歡以低調的藍色、灰色、深綠色作為彼此的情侶穿搭。

4、申敏兒 & 金宇彬

韓國最低調的情侶組合金宇彬與申敏兒，雖然鮮少同框，但只要同框就能看出彼此的濃烈愛意，擁有高挑身材比例的兩人，幾乎沒有不能駕馭的風格，但私底下還是以低調的深色系為主要穿搭。

5、賈靜雯 & 修杰楷

隔著螢幕都能感受到甜蜜氣息，不論是私下的家庭活動，或是螢光幕前的公開場合，賈靜雯與修杰楷這對夫妻就是典型的情侶穿搭範本，像是同樣的運動裝束、休閒風穿搭。

6、楊丞琳 & 李榮浩

放閃沒在留情的夫妻檔楊丞琳與李榮浩，同樣對自己的時尚穿搭有一套，像是拍攝結婚肖像照時，不像一般新郎新娘放著絕美婚紗照，而是放上兩人穿著白襯衫的公證照片；或是在李榮浩演唱會上，以純白色、粉紅色系服裝代替華麗表演服，展現各自的時髦品味。

7、舒淇 & 馮德倫

若擔心自己無法掌握色彩搭配的話，那可效仿舒淇穿上One Tone調的亮色系洋裝，即便男方隨意地穿上白襯衫加上牛仔褲，又或是成套黑西裝，在視覺上，整體都給人一種和諧的搭配感。

8、木村拓哉 & 工藤靜香

愛得低調卻長久的木村拓哉與工藤靜香，私底下穿搭雖然沒有太多共通點，但其實都以休閒、率性穿搭為主，意外突顯夫妻間那份簡單的甜蜜感。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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