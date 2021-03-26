冷酷、氣質都可以！盤點Lady Gaga《古馳之家》3大「黑寡婦」穿搭風格

《古馳之家》（House of Gucci）講述Gucci家族20多年前所發生的謀殺醜聞故事，預計在今年11/24上映。電影日前於義大利開始進行拍攝，已有一些劇場的幕後照片露出，而從演員的造型中似乎多少可以猜測出故事的走向與角色們在劇中的性格。

由女神卡卡（Lady Gaga）與亞當崔佛（Adam Driver）領銜主演的《古馳之家》（House of Gucci），電影改編自Gucci家族背後的兇殺故事，由於與精品品牌相關，劇中的服裝造型亦是外界關注的重點之一，除了日前Lady Gaga在個人Instagram曝光的首張電影劇照，以下整理了其他女神卡卡在《古馳之家》中的精彩復古裝扮，推薦給正在找尋穿搭靈感的你，一起來看看！

性感美豔 Looks

女神卡卡在《House of Gucci》之中飾演女主角 Patrizia Reggiani，因為教唆殺手暗殺前夫 Maurizio Gucci，被媒體被冠上「黑寡婦」的稱號。參考 Patrizia Reggiani 的性格與現實生活中的穿著風格，服裝師 Stedano De Nardis 便將其還原在劇中 Lady Gaga 的造型上，像是以下這一件CELINE絲質的豹紋不對稱洋裝，搭配黑色高跟鞋與藍綠色提包，便給人一種敢愛敢恨、不受拘束的野性美。

另外一套則是極為鮮豔的紅色滑雪衣，宛如在暗示劇中血腥即將發生的兇殺案⋯⋯。

知性典雅 Looks

畢竟生活在時尚產業，Patrizia Reggiani 的造型也相當多變。為了符合這樣的設定，除了前述較為大膽、豔麗的風格，Lady Gaga在《古馳之家》中亦展現了典雅、氣質的一面。

身穿Max Mara土色圓點洋裝，澎潤的復古短髮造型，給人一種80年代低調的貴婦感。

格紋風衣搭配花面絲巾，呈現出另一種英倫淑女風。

職場氣勢 Looks

在現實生活中，Patrizia Reggiani 在擠身進 Gucci 家族之後，便虎視眈眈地等待可以掌握 Gucci 經營大權的機會，一點一滴地展現出強烈的事業心；只可惜後來經營不善，讓Maurizio Gucci必須變賣股份，並和Patrizia Reggiani 提出離婚...。反映到劇中造型上，Lady Gaga 服飾變得俐落許多，顏色也選擇較具專業感的駝色、黑色與白色，展現出職場強人該有的氣勢。

Max Mara 披風式的風衣，Lady Gaga將頭髮高高盤起，顯現出難以親近的強勢女Boss性格。

Max Mara 全白西裝與黑色襯衣，搭配 Valentino 白色大鉚釘肩背包，給人一種會議行程滿檔大老闆的印象。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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