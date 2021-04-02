手鍊控注意！LV、VCA　2021上半年精品新款都在這，售價一起看

在首飾多樣的品項之中，手鍊（鏈）與手環以最不挑身型、比例、穿著、髮型、場合…的百搭性，成為珠寶迷的最愛之一！不管你是混搭派或單戴派，2021年都不能少了它。

Boucheron

Jack 系列手鍊，另有耳環與胸針

手鍊參考售價：NT$2,780,000

來自連接耳機、麥克風插孔「Phone Jack」的靈感，轉為由18K金與鑽石打造的幾何稜面錐形扣頭，也透過插孔特殊結構，讓鍊子能二重或多重自由、無限組合延長，變身撞色或同色多圈鍊，手鍊（鏈）也能是項鍊，甚至還可當作腰帶。2021年新款鍊則是目前系列當中最奔放高調的一款「滿鑽」；另推出垂墜耳環，以及解構自長鍊扣頭的一套五枚可自由穿戴定義的珠寶，可用作胸針、鈕釦、耳環來穿戴。

Chaumet

Josephine Ronde d'Aigrettes 系列手鍊，另有戒指、耳環與項鍊

手鍊參考售價：店洽

Chaumet Joséphine系列靈感取自拿破崙一世與約瑟芬皇后的戀愛故事，優雅的水滴梨型輪廓則是另一大特色，而除了最能展現皇室氣勢的大件項鍊和頭冠，近年也推出更多簡約日常款，風格也更為年輕。2021年新款Joséphine Ronde d'Aigrettes的耳環、戒指、手鍊（鏈）與項鍊（鏈），就用多顆明亮式切割鑽石與海藍寶石鑲嵌而成，簡單中有不簡單的鋪陳與工法，纖細體積也很適合混搭。

Louis Vuitton

Color Blossom BB 系列手鍊，另有戒指、耳環與項鍊

手鍊參考售價：NT$200,000（鑽石與縞瑪瑙黃金手鍊）

Color Blossom BB系列以Louis Vuitton路易威登（LV）Monogram花卉圖案為主軸，融入各色18K金材質與彩色寶石，如灰色珍珠母貝、黑色縞瑪瑙，綠色孔雀石…手鍊（鏈）再裝點上一顆鑽石，整體風格更為精緻，不論單戴或疊戴都很適合！

MIKIMOTO

Cherry Blossom 系列手鍊，另有戒指、耳環與項鍊

手鍊參考售價：NT$118,000

來自日本的MIKIMOTO，以珍珠與櫻花為雙主題，一口氣推出八款全新Cherry Blossom系列作品。系列既有的作品以南洋珍珠為主要素材，2021年新品則換以溫潤色調的日本Akoya珍珠搭配品牌經典的粉紅金，更襯其細膩可愛。

Tiffany & Co.

Atlas X系列手環，另推出戒指

手環參考價：NT$335,000（18K玫瑰金窄版鑲鑽）

Tiffany Atlas X系列復刻自1995年的原創設計，以Tiffany & Co.紐約第五大道旗艦店外牆鐘盤上的羅馬數字為主軸，藉著個性方角和俐落線條，更顯摩登新潮；數字的設計概念背後也有一層把握時間、珍惜所愛的意義。

Van Cleef & Arpels

Frivole 系列手鍊，另有戒指、耳環與項鍊

手鍊參考售價：NT$115,000

春季最期待的Van Cleef & Arpels（VCA） - Frivole系列新品來報到！VCA選在每年三月初春，推出Frivole系列新品，藉此可愛、向陽、盛開的珠寶，為大家帶來好心情，並宣告對品牌設計DNA大自然的致意。2021推出六款作品，其中包含三款迷你尺寸，並以18K玫瑰金與鑽石為主調，造型延續三片心狀花瓣組出一朵金屬立體小花的手法，花朵以同尺寸排列、花蕾用單顆鑽石呈現。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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