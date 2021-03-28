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「尋求幫助不是弱點而是力量」6大金句一窺莉莉柯林斯的人生觀

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有現代版奧黛麗赫本之稱的莉莉柯林斯Lily Collins，不以顯赫的家世背景為傲，而是靠著自己的演技實力走紅，2020年紅遍全球的Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》，為她再創下演藝高峰。作為獨立、堅強新時代女性典範，一路走來對人生、時尚態度的體悟，是不少粉絲學習的對象，整理出莉莉柯林斯的6大金句。

金句一、I love mixing in high street stuff and vintage.「我喜歡將精品與復古進行混搭」

不僅是演技備受關注，莉莉柯林斯的時髦穿搭也吸引粉絲們的效仿，對於時尚穿搭的想法，不是一昧追求高端精品，而是會將其混搭成為自己的風格。

金句二、I love fashion and always have something put together, but I won't wear anything specifically to be photographed in.「我熱愛時尚，總是隨意地以不同單品進行搭配，但我並不會為了鏡頭刻意打扮。」

跟大部分的女孩一樣，莉莉柯林斯熱愛時尚，也喜歡打扮自己，但她並不會為了上鏡頭而去妝點自己。

金句三、I’ve always believed that asking for help is not a weakness,it’s a strength. 「我一直認為，尋求幫助不是弱點而是力量。」

現今的社群媒體人人都可以任意發聲，不論是現實世界還是網路世界都充斥著惡意的評論，我們不能被他人的一句話而影響了自己，把這些化為力量，求助他人不是示弱而是堅強的一個表現。

金句四、I'm in a relationship with myself. I think a lot of young girls should do that.「學著跟自己相處，我認為很多女孩都應該這麼做。」

學著與自己保持良好的關係，要別人懂自己之前，自己要先懂自己，這是目前很多女孩會忽略的事情。

金句五、The quirky things that make you different are what make you beautiful.「接納自己與眾不同的地方，更能活出有魅力的自己。」

小時候的莉莉柯林斯招牌濃眉與她當時居住地的鄰居們與眾不同，曾經試著將濃眉修整掉跟大家一樣，但發現那並不是真正的自己，她更喜歡濃眉的自己，不必要為了迎合別人而改變了自己，接納自己與眾不同的地方，反而更加有魅力。

金句六、I don't like reading things that people say on the Internet because I know so much of it is not true. I don't want to waste my time worrying about what other people are thinking. I just want to focus on being able to do cool projects.「我不喜歡瀏覽人們在網路上所談論的，因為我知道那不是真的。我不想浪費時間擔心別人在想什麼，我只想專注於能夠完成出色的角色。」

太過於專注於網路上的評論反而容易迷失自我，所以莉莉柯林斯從不去聽網路世界的聲音，把這些時間用來揣摩下一個角色讓更多人從角色裡認識真正的我。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 莉莉柯林斯, Lily Collins

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