「尋求幫助不是弱點而是力量」6大金句一窺莉莉柯林斯的人生觀

有現代版奧黛麗赫本之稱的莉莉柯林斯Lily Collins,不以顯赫的家世背景為傲,而是靠著自己的演技實力走紅,2020年紅遍全球的Netflix影集《艾蜜莉在巴黎》,為她再創下演藝高峰。作為獨立、堅強新時代女性典範,一路走來對人生、時尚態度的體悟,是不少粉絲學習的對象,整理出莉莉柯林斯的6大金句。

金句一、I love mixing in high street stuff and vintage.「我喜歡將精品與復古進行混搭」

不僅是演技備受關注,莉莉柯林斯的時髦穿搭也吸引粉絲們的效仿,對於時尚穿搭的想法,不是一昧追求高端精品,而是會將其混搭成為自己的風格。

金句二、I love fashion and always have something put together, but I won't wear anything specifically to be photographed in.「我熱愛時尚,總是隨意地以不同單品進行搭配,但我並不會為了鏡頭刻意打扮。」

跟大部分的女孩一樣,莉莉柯林斯熱愛時尚,也喜歡打扮自己,但她並不會為了上鏡頭而去妝點自己。

金句三、I’ve always believed that asking for help is not a weakness,it’s a strength. 「我一直認為,尋求幫助不是弱點而是力量。」

現今的社群媒體人人都可以任意發聲,不論是現實世界還是網路世界都充斥著惡意的評論,我們不能被他人的一句話而影響了自己,把這些化為力量,求助他人不是示弱而是堅強的一個表現。

金句四、I'm in a relationship with myself. I think a lot of young girls should do that.「學著跟自己相處,我認為很多女孩都應該這麼做。」

學著與自己保持良好的關係,要別人懂自己之前,自己要先懂自己,這是目前很多女孩會忽略的事情。

金句五、The quirky things that make you different are what make you beautiful.「接納自己與眾不同的地方,更能活出有魅力的自己。」

小時候的莉莉柯林斯招牌濃眉與她當時居住地的鄰居們與眾不同,曾經試著將濃眉修整掉跟大家一樣,但發現那並不是真正的自己,她更喜歡濃眉的自己,不必要為了迎合別人而改變了自己,接納自己與眾不同的地方,反而更加有魅力。

金句六、I don't like reading things that people say on the Internet because I know so much of it is not true. I don't want to waste my time worrying about what other people are thinking. I just want to focus on being able to do cool projects.「我不喜歡瀏覽人們在網路上所談論的,因為我知道那不是真的。我不想浪費時間擔心別人在想什麼,我只想專注於能夠完成出色的角色。」

太過於專注於網路上的評論反而容易迷失自我,所以莉莉柯林斯從不去聽網路世界的聲音,把這些時間用來揣摩下一個角色讓更多人從角色裡認識真正的我。

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

【本文出處,更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站;《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!】

延伸閱讀:

● 名人金句庫|現代奧黛莉赫本Lily Collins:「我熱愛時尚,也喜歡自己搭配造型,但我並不會為了鏡頭刻意打扮。」6大金句一窺莉莉柯林斯的人生、時尚觀

● Chanel最新頂級珠寶帶你去旅行!從「Escale à Venise」系列14大亮點件作品,看懂系列的巧思與工藝

● Boucheron創意總監:無拘性別、自由穿戴,珠寶是創造個人風格必不可少的時髦首飾!