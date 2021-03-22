安格斯12星座一周運勢3／22-3／28　單身牡羊桃花爆發

牡羊座 3.21~4.20

牡羊座這週適合待在充滿喜氣的場合，特別是單身牡羊座需要多沾染旁人喜孜孜的正能量，春天乍暖還寒之際會是牡羊座的桃花爆發的時期，多到一些社交場合走走，像是生日PARTY或是一些聚會、婚禮等，這些場合當中屬於你的桃花運將會是好的沒話說，早就想脫單的牡羊座們不妨扒住這段浮木般的好日子。

金牛座 4.21~5.20

雖然金牛座從小就被訓練成「少說話多做事」的務實個性，不過這週的你沉默實在不是一個好選擇，不妨鼓起勇氣開口溝通吧，拿出你的好脾氣與人互動交流，不僅可以表達出無法用文字傳達的訊息，也能為你打開朋友運勢，結交到友善或志同道合的對象。感情運牛步前進中，不論目前進度到哪，最終能積少成多換到對方的注目。

雙子座 5.21~6.20

雙子座這週運勢表現顯得起伏未定，火星走進的本命宮位，讓雙子座多了積極度，在工作上容易憑藉著行動力以及機伶的社交手腕達到想要的結果，但也容易患得患失、情緒化，這點不得不注意。此時與你接觸的人大多不是聚會玩樂的朋友，而是帶有合作性質的同伴，單身者有機會從工作中衍生出感情上的奇妙情愫喔！

巨蟹座 6.21~7.21

水星、金星、太陽這幾顆大行星在上週先後的挪移，確實為許多人帶來了影響，不過對巨蟹座來說，運勢變化有限，感情、生活上顯得有些空虛，似乎沒有能讓你忙碌的主軸，情緒也連帶少了大起大落，變得較為平和。此時可能沒有太多心神放在愛情上頭。已有戀情的，兩人關係穩定，彼此開始有許多實際面的問題需要規劃。

獅子座 7.22~8.22

馬不停蹄的投入工作是可預期的，近期獅子座諸多事情的繁忙讓你有種應接不暇的感覺，一件事情的完成代表另一件事情的開始，一緊張就可能手忙腳亂，記得慢慢來，比較快。人際運熱絡但感情卻是細火慢熬，目前已慢慢走至冷靜期，有心動的對象但並沒有太多心思追求，已經有戀情的，有機會倒可回復往日的熱情。

處女座 8.23~9.22

火星10宮對處女座來說除了容易在工作上粗心大意形成失誤外，也要當心心浮氣躁的你把好好的案子搞砸，此時提高行動力會是解方，透過火星的積極度，會讓你給人不一樣的印象。此外本週的你執行力強且百戰百勝，在好運的加持下，也不妨抓住機會為自己在工作上扳回一城，只要勇敢溝通，就能心想事成。

天秤座 9.23~10.22

順著金星的腳步從三宮走入了四宮，這週的天秤座運勢開低走高，前頭表現普通，但人際運會愈來愈好，財運也跟著小有進展，雖然花得多，但都可以把花費控制在預算之中。感情上你終於找到與另一半最好的相處、溝通節拍，你也不再像過往那般針鋒相對，出外趴趴走，能提升感情運，不論單身或有對象都十分適合唷！

天蠍座 10.23~11.22

觀察天蠍座自己與人互動、溝通的細節，雖然水星能助你更機靈，不過別忘了火星在心靈宮位就像是個未知的深水炸彈，一不小心過於囂張自負，就可能釀成被小人針對的悲劇。這段時間職場中可以的話請盡量柔軟低調些，把自負自滿的你先收起來。每句話慢慢說，避免無意中傷到人這類技術犯規。

射手座 11.23~12.21

在金星、水星的移位之下，飄忽的射手座本週專注力與執行力全面回歸，你也將一點一滴收復自己懶炸的心，開始在工作崗位上認真努力，此時水星的挪移對你不利，當心與人衝突，充分溝通，避免零交集的合作；感情上顯得如魚得水，會與情人或另一半享受快樂的時光，單身者人緣奇佳，無論同性異性都對你相當友善。

摩羯座 12.22~1.19

與情人從「小有彆扭」到本週彼此情感將有愈來愈開闊的趨勢，多虧了金星和水星一前一後移轉護佑著摩羯座，運勢會慢慢由暗轉明。雖然環境中的變動狀態將考驗著你的適應能力，不過好運仍站在你這邊，事情能化險為夷。此時人際感情運況佳，不少拉你一把的恩人，情人也會成為你最強內助，給你有形無形的支援。

水瓶座 1.20~2.18

水瓶座運勢從差強人意到後來居上，這週起伏的曲線像座小山，事情能夠一鼓作氣的完成，有步步揚升的機會，未來工作駕輕就熟，可少走很多辛苦路！只是感情上還是需要加把勁如果你已有了伴侶，此時的付出將換得對方對你加倍的付出，積極是必要的！但還沒有情人的，先得確定了自己的感情再行動。

雙魚座 2.19~3.20

雙魚座本週運勢顯得有些欲振乏力，特別是在職場上雖然盡力表現，卻容易被各種小差錯搞砸，好在金錢宮位中多了太陽和金星的進駐，為你的荷包帶來曙光。感情進展拖步，能讓你起心動念的人事物不多，更別說是淡淡的戀愛情愫，雖然參加不少活動，但並沒有遇見適合你的對象。已經有戀情的，此時不妨平常心，別太過患得患失。

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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