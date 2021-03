BLACKPINK御用化妝師親授Rose MV妝容畫法　22款使用產品不藏私全公開

近期BLACKPINK成員Rose帶著SOLO專輯回歸,獲得極大關注外專輯也拿下很好的成績,MV造型和妝容也是許多人感興趣的話題,BLACKPINK御用彩妝師近期開設Youtube頻道,親自公開Rose新曲《Gone》MV中的妝容畫法。

底妝

首先使用毛孔隱形露,局部上於T字部位和鼻翼周圍,化妝師建議眉毛也可以上一些,讓眉妝更持久,接著使用保濕型的妝前產品,用海綿沾取輕拍在臉頰等部位加強保濕。使用扁平型的粉底刷,將粉底液從臉部中央向外輕刷,沾取的量不用太多,讓臉部的妝效呈現自然的光澤,接著用海綿將臉部的粉底輕拍均勻;使用密實的刷具沾取質地較為水潤的遮瑕膏,著重在眼周部位的遮瑕,主要先修飾掉眼周的暗沉;使用光澤型蜜粉餅,以粉撲沾取後輕拍在T字部位,及剛剛上過遮瑕的位置定妝。

使用產品:

Benefit 毛孔隱形露

Aestura Atobarrier 365 Cream Mist 妝前噴霧乳液

YSL 超模光感極潤粉底

WAKEMAKE DEFINING COVER CONCEALER - #20

M.A.C 柔礦迷光金屬炫彩餅 #Warm Rose

眉毛

Rose的眉型較為細長,加上配合這次歌曲意境的妝容,因此彩妝師也運用眉筆將眉尾自然的延伸,接著使用染眉膏調整顏色,此處的小Tips是,可以多準備一支乾淨的螺旋梳,上完染眉膏在順過一次毛流,也能將多餘的膏體給帶走,最後再檢查眉毛是否還有空洞,使用眉筆填補後即可。

使用產品:

植村秀武士刀眉筆

KISS ME染眉膏

鼻影

使用帶灰色調的眼影當作鼻影使用,加強五官的深邃度,著重修出鼻頭的陰影,後面的步驟會使用打亮讓鼻梁更立體。

使用產品:

make up for ever 藝術大師玩色眼影 #M536 Milk Tea

眼妝

眼妝的部分雖然看起來自然,卻有許多小細節要注意。首先彩妝師使用了局部型的睫毛夾,分區將上睫毛夾翹。內眼線彩妝師建議使用扁平的刷具沾取眼線膠,睫毛根部以輕點的方式下手,較好操控出細緻服貼的眼線,外眼線的則是跟著睫毛的線條細細向外延伸。

使用產品:

MAC 粉持色流暢眼線凝霜

眼影部份,混和霧面和珠光兩種深棕色,選擇較細緻的暈染刷,從睫毛根部眼線的位置開始往回暈染,記得位置不要超過雙眼皮摺,也因為眼頭的雙眼皮寬度更窄,從眼尾開始下手暈染比較不容易超出範圍。

使用產品:

Nars 閃耀單色眼影 #Galapagos

Bobbi Brown 微煦眼影 #Mahogany

接著用比膚色深一階的卡其色,暈整個眼窩到雙眼皮摺,下眼影也使用同一顆眼影暈染眼下三角的位置。上睫毛老師貼上自然款式的假睫毛後,使用竹籤燙睫毛,最後刷上睫毛膏讓真假睫毛更融合,下睫毛刷上後用鑷子夾成束狀,增強存在感。

使用產品:

Bobbi Brown 微煦眼影 #Tapue

Kiss Me 新翹力濃密防水睫毛膏

最後使用珠光香檳粉色稍微提亮臥蠶,接著使用眼線液加強外眼線的銳利度,就完成眼妝。

使用產品:

YSL 拼接時尚五色眼彩盤 #N˚14

頰彩

為了使妝容更有層次、更持久,彩妝師使用刷具沾取了少女粉色的霜狀腮紅打底,除了雙頰的位置外鼻梁也有帶到,再使用帶橘色系蜜桃感腮紅輕掃雙頰。

使用產品:

Stila Complete Harmony lip & cheek stick #Sheer Gerbera

& Other Stories Cheek & Lip Tint #Ripple Wish

打亮

先使用比膚色淺一階的霜狀遮瑕膏打亮臉部中央如鼻樑、額頭、下巴和唇珠等位置,接著再使用粉狀打亮加強鼻樑和下巴。

使用產品:

MALU WILZCamouflage Waterproof cream Concealer - 1

M.A.C 柔礦迷光金屬炫彩餅 #Warm Rose

DIOR專業後台幻彩打亮盤 #001

唇妝

使用柔霧唇筆輕輕地掃過唇部打底,再用水光唇釉加強唇中央,最後使用透明唇蜜,讓嘴唇帶有點水感的光澤。

使用產品:

Nars 絲絨柔霧唇筆 #get off

YSL 奢華緞面水光染唇釉 #609

MustaeV ESSENTIAL MULTI GLOSS

彩妝師完整影片示範

