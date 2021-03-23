BLACKPINK御用化妝師親授Rose MV妝容畫法　22款使用產品不藏私全公開

近期BLACKPINK成員Rose帶著SOLO專輯回歸，獲得極大關注外專輯也拿下很好的成績，MV造型和妝容也是許多人感興趣的話題，BLACKPINK御用彩妝師近期開設Youtube頻道，親自公開Rose新曲《Gone》MV中的妝容畫法。

底妝

首先使用毛孔隱形露，局部上於T字部位和鼻翼周圍，化妝師建議眉毛也可以上一些，讓眉妝更持久，接著使用保濕型的妝前產品，用海綿沾取輕拍在臉頰等部位加強保濕。使用扁平型的粉底刷，將粉底液從臉部中央向外輕刷，沾取的量不用太多，讓臉部的妝效呈現自然的光澤，接著用海綿將臉部的粉底輕拍均勻；使用密實的刷具沾取質地較為水潤的遮瑕膏，著重在眼周部位的遮瑕，主要先修飾掉眼周的暗沉；使用光澤型蜜粉餅，以粉撲沾取後輕拍在T字部位，及剛剛上過遮瑕的位置定妝。

使用產品：

Benefit 毛孔隱形露

Aestura Atobarrier 365 Cream Mist 妝前噴霧乳液

YSL 超模光感極潤粉底

WAKEMAKE DEFINING COVER CONCEALER - #20

M.A.C 柔礦迷光金屬炫彩餅 ＃Warm Rose

眉毛

Rose的眉型較為細長，加上配合這次歌曲意境的妝容，因此彩妝師也運用眉筆將眉尾自然的延伸，接著使用染眉膏調整顏色，此處的小Tips是，可以多準備一支乾淨的螺旋梳，上完染眉膏在順過一次毛流，也能將多餘的膏體給帶走，最後再檢查眉毛是否還有空洞，使用眉筆填補後即可。

使用產品：

植村秀武士刀眉筆

KISS ME染眉膏

鼻影

使用帶灰色調的眼影當作鼻影使用，加強五官的深邃度，著重修出鼻頭的陰影，後面的步驟會使用打亮讓鼻梁更立體。

使用產品：

make up for ever 藝術大師玩色眼影 #M536 Milk Tea

眼妝

眼妝的部分雖然看起來自然，卻有許多小細節要注意。首先彩妝師使用了局部型的睫毛夾，分區將上睫毛夾翹。內眼線彩妝師建議使用扁平的刷具沾取眼線膠，睫毛根部以輕點的方式下手，較好操控出細緻服貼的眼線，外眼線的則是跟著睫毛的線條細細向外延伸。

使用產品：

MAC 粉持色流暢眼線凝霜

眼影部份，混和霧面和珠光兩種深棕色，選擇較細緻的暈染刷，從睫毛根部眼線的位置開始往回暈染，記得位置不要超過雙眼皮摺，也因為眼頭的雙眼皮寬度更窄，從眼尾開始下手暈染比較不容易超出範圍。

使用產品：

Nars 閃耀單色眼影 #Galapagos

Bobbi Brown 微煦眼影 #Mahogany

接著用比膚色深一階的卡其色，暈整個眼窩到雙眼皮摺，下眼影也使用同一顆眼影暈染眼下三角的位置。上睫毛老師貼上自然款式的假睫毛後，使用竹籤燙睫毛，最後刷上睫毛膏讓真假睫毛更融合，下睫毛刷上後用鑷子夾成束狀，增強存在感。

使用產品：

Bobbi Brown 微煦眼影 #Tapue

Kiss Me 新翹力濃密防水睫毛膏

最後使用珠光香檳粉色稍微提亮臥蠶，接著使用眼線液加強外眼線的銳利度，就完成眼妝。

使用產品：

YSL 拼接時尚五色眼彩盤 #N˚14

頰彩

為了使妝容更有層次、更持久，彩妝師使用刷具沾取了少女粉色的霜狀腮紅打底，除了雙頰的位置外鼻梁也有帶到，再使用帶橘色系蜜桃感腮紅輕掃雙頰。

使用產品：

Stila Complete Harmony lip & cheek stick #Sheer Gerbera

& Other Stories Cheek & Lip Tint #Ripple Wish

打亮

先使用比膚色淺一階的霜狀遮瑕膏打亮臉部中央如鼻樑、額頭、下巴和唇珠等位置，接著再使用粉狀打亮加強鼻樑和下巴。

使用產品：

MALU WILZCamouflage Waterproof cream Concealer - 1

M.A.C 柔礦迷光金屬炫彩餅 #Warm Rose

DIOR專業後台幻彩打亮盤 #001

唇妝

使用柔霧唇筆輕輕地掃過唇部打底，再用水光唇釉加強唇中央，最後使用透明唇蜜，讓嘴唇帶有點水感的光澤。

使用產品：

Nars 絲絨柔霧唇筆 #get off

YSL 奢華緞面水光染唇釉 #609

MustaeV ESSENTIAL MULTI GLOSS

彩妝師完整影片示範

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

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