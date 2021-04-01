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2021脫單機率最高的敗犬星座TOP 5　天蠍趕進度、第一名真的可以嫁了

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還在為情所苦嗎？隨著2021星象轉換這次紅鸞星將降臨在哪個星座呢？一起來看看12星座中脫單機率最高的星座大公開！

TOP3　雙魚座、天蠍座、巨蟹座

在木星揭露獅子、天秤兩大結婚大熱門之後，愛情有機會再進階的，就屬雙魚、天蠍與巨蟹，特別是今年的雙魚在年中（5-6月）、年尾（12月）有木星本命宮位的能量加持，心想事成的力道提升，若有喜歡的對象或期待著怦然心動的戀情，都別忘了真心誠意的向宇宙許下願望。

天蠍座運勢集中在下半年，特別是感情上會加速前進，奮力追趕上半年停滯的進度，閃婚、閃戀都可能發生在你身上，給眾人大大的驚喜！

至於巨蟹座家庭、田宅宮位喜氣雲集，今年裡的你會更務實的扮演好自己的角色，某些緣份會默默牽引著你，事實上你也默默的準備著，而機會將會在今年來敲門喔！

TOP2　天秤座

這幾年天秤座對感情總差了臨門一腳，或許是還沒準備好，也或許時機不夠成熟，天秤始終沒有信心踏出一人舒適圈跳入兩人幸福圈，以致於有些感情來了又散，總是三心二意、總是錯過、總是蹉跎…不過2021將有不一樣的轉圜。

事實上木星自去年年底就已默默走入了秤座的愛情宮位，屬於秤兒大大小小的感情訊號其實不曾少過，只是秤座未必發現，只需要一點點觸發，就可能在電石光火間觸及真心的愛情。

特別是四月中旬、8月中旬的日子，長期醞釀著成家計劃的會有下一步動作；而有更多單身秤座在今年裡將遇見讓你魂牽夢縈的對象，不論你有沒有進一步打算，2021肯定是讓你意亂情迷的愛情之年。

TOP1　獅子座

隨著2021年木星、土星的轉換，12星座運勢也重新洗牌，其中脫單機會最高的，莫過於獅子座（太陽或上升星座），由於今年大吉星─木星穩穩走入了獅子座的婚姻宮位，哪怕是擁抱獨身主義的獅子、玩世不恭享受單身狗生活的獅子、一直找不到伴的獅子，今年裡都會一一降服在愛情海中，成為步入紅毯的幸運兒！

而在金星的推波助瀾下，年中六月-七月金星走入本命宮位，會讓獅子有衝動想把感情進階、終結單身的高峰期，建議愛情長跑多年的獅子，2021是時候讓兩人走入新的階段。至於目前苦於找不到真命天子（女）、始終是萬年單身公害的獅子座也不需要有壓力，緣分將會在你不經意間翩然降臨，所有需要做的就是保持一顆開朗開放的心，別預設任何立場，就讓愛情女神阿芙蘿黛蒂為你安排這一切吧！

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢, 雙魚, 天蠍, 巨蟹, 天秤, 獅子

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