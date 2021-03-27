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《錦心似玉》譚松韻輕鬆駕馭鮑伯頭、丸子頭　偏圓臉的髮型範本就是她

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憑藉著《以家人之名》一劇擁有許多討論度的譚松韻，近期又因熱播陸劇《錦心似玉》受到大家的關注，除了和宋威龍、鍾漢良兩大帥哥同台飆戲使人羨慕外，她的髮型變化也是女孩們很關注的點。

譚松韻臉型、五官

譚松韻擁有精緻的五官，大眼睛、小鼻子和櫻桃嘴，加上她的臉型介於圓臉和橢圓形間，雖然臉小但看起來稍微有一些嘴邊肉，但這一點都不扣分，反而讓她看起來更加童顏，這也是為什麼在《以家人之名》中飾演高中生也毫無違和的原因。

短鮑伯

在《以家人之名》中學生感的短齊鮑伯頭是隨著劇情也是最先被討論的，雖然譚松韻臉型偏圓潤，但因為他的眼睛非常大，搭配這個髮型反而讓她看起來年紀更小。那如果也是圓臉，但沒有像譚松韻一樣的大眼呢？那可以在髮尾打一點層次，對臉型是比較友善的。

髮尾變化中短髮

上述提到髮尾帶點層次會更修飾雙頰較圓潤的臉型，譚松韻多次以中短髮造型示人，除了直髮的層次之外，也會運用捲度來增添造型感，透過髮尾的變化增添髮型的層次感，也轉移視覺的焦點。

露額瀏海修飾臉型

偏圓臉型其實不太適合厚重的瀏海，會讓圓臉被框住，看起來會更圓。運用八字瀏海、洋蔥鬚瀏海的剪法，可以在視覺效果上讓臉型變得比較狹長。

雙馬尾、雙辮子

頭髮長了之後也可以將髮束分成兩邊，綁成簡單的雙馬尾，或者編成簡單的三股編，兩邊垂下的髮絲能夠轉移視覺焦點，同時瀏海依然有垂下的髮絲，拉長臉部整體比例。

丸子頭、高馬尾

想要清爽的把頭髮束成高馬尾或丸子頭也沒問題，除了注意額頭、臉際的髮絲之外，也要注意頭頂的澎度，綁好頭髮後稍微將頭頂的髮絲抓澎，除了讓髮型更自然外，也能讓頭型比例看起來更長喔～

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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延伸閱讀：

《錦心似玉》譚松韻駕馭多種髮型！鮑伯頭、中長直髮、編髮，偏圓臉的髮型範本就是她

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 錦心似玉, 譚松韻, 髮型

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