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卸妝霜又紅起來！一罐完成卸妝+洗臉　3款推薦女孩最愛

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彩妝、過多的皮脂及環境髒污會在肌膚上堆積雜質，若沒有清潔徹底就會影響膚質，因此卸妝、洗臉絕對是保養當中不可忽視的環節。近期許多品牌推出以卸妝霜為主的洗卸新品，不僅能徹底清潔，還能帶來更愉悅洗卸感，並且一次完成卸妝、洗顏，非常方便。

為什麼卸妝霜又紅起來？

彩妝品和髒汙都是親油性的，sisley指出「透過以油溶油的方式，才能徹底包覆油脂並深層卸除」，而卸妝霜當中往往含有植物美容油成份，有著細膩絲滑的質地，在卸妝洗臉的過程中，較不易拉扯傷害肌膚。

2021卸妝霜推薦

sisley極淨卸妝洗顏系列

sisley一直致力於結合有效卸妝和滋養肌膚，同時提供幸福感。 2021年推出兩款卸妝新品，包含以三大植物美容油為基底的「極淨柔潤卸妝潔顏凝霜-頂級珍稀植物油配方」和專為細緻眼周肌膚設計的「極淨紓活眼唇卸妝凝露」，用奢寵美好的卸妝儀式寵愛肌膚。

極淨柔潤卸妝潔顏凝霜

採用sisley研究室設計的初生滋養配方，精選三種植物美容油為核心成份，包括具有滋養和修護功效的巴巴蘇油及乳木果油、搭配保護肌膚皮脂膜的澳洲堅果油，透過彼此的協同作用滋養並柔軟肌膚。另外還有芒果油精萃、牡丹根萃取油和天然紅沒藥醇等舒緩成份，在卸妝同時給肌膚頂級護膚感。

卸妝品最害怕因質地不夠滑順，在過程中拉扯肌膚導致產生紋路，也怕因卸妝不徹底而導致更多肌膚問題。這款全新型態卸妝霜，膏狀質地在接觸肌膚後轉化為絲滑美容油。以溫水清洗後，還會轉化為細緻乳液質地，輕輕鬆鬆就完全乳化，確保清潔更徹底。

極淨紓活眼唇卸妝凝露

Sisley認為，許多眼唇卸妝產品設計都以卸妝液為主，質地雖清爽，但要卸除頑固難卸的防水睫毛膏和眼影及口紅，需要不停的擦拭、搓揉，容易拉扯到嬌嫩的眼唇肌膚；而卸妝油的設計雖能容易卸除彩妝，但若是厚重油質則會使眼周備感黏膩不舒適，甚至殘留油脂。

因此sisley推出全新「極淨紓活眼唇卸妝凝露」，主打凝露質地，柔潤且清爽的輕盈凝膠，能夠在卸妝時包覆溶解彩妝油脂，形成有厚度的保護膜般，透過指尖輕輕擦拭就能輕鬆卸除眼妝。

Sisley也將保養專業延伸至配方中，加入「專業三重奢燦紓活配方」，以核心成分牡丹根萃取油、矢車菊萃取、維他命原B5幫助舒緩和鎮定，提供脆弱眼周最舒適的感受。

香緹卡五月玫瑰按摩潔淨霜

五月玫瑰按摩潔淨霜主打專屬於敏弱肌膚的全能卸妝產品，以純植物油為基底，卻同時擁有絕佳卸妝、保養、潔顏與去角質效果。親膚質地如絲質般滑順，輕柔按摩即可卸除彩妝、防曬及都市粉塵等髒汙。

潔淨霜也注入香緹卡經典的五月玫瑰精華，並以多重植萃成份軟化肌膚老廢角質，深層潔淨同時長效潤澤。搭配完整的玫瑰能量，舒服香氣提振心情，長期使用讓這第一步保養更愉悅。

德國AB修護潔顏凝霜

德國AB將頂級保養回歸到最基礎的潔顏，推出「修護潔顏凝霜」，運用科學家奧古斯汀·巴德（Augustinus Bader）教授研發的三段式質地轉化，一抹為柔潤凝脂、二瞬間化為療癒的嫩滑精油質地，分解臉上殘妝髒汙。最後與清水接觸，帶來如絲緞般的水乳化效果。洗後留下柔嫩絲滑膚觸，基本眼部彩妝也能溫和卸除，且不破壞肌膚天然保濕屏障，過程中透過雙手按摩同時療癒舒緩心境也卸下了終日疲勞。

當中還加入德國AB明星抗老成份-巴德教授鑽研30多年的獨家專利–TFC8®（生肌激活因子）搭配百分百天然植粹，在潔淨肌膚的同時呵護保養肌膚，將洗顏化為一場前所未有的奢華儀式感，找回肌膚原生的健康之美。

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 卸妝霜, 卸妝, 洗臉

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