最不喜歡「拜託人」的3大星座！天蠍好強不服輸、習慣「靠自己」

編輯／Molly 圖／翻攝IG@sbsdrama.official

俗話說「在家靠父母，出外靠朋友」，朋友之間在力所能及的事情上互相幫忙是很稀鬆平常的事，但有些人就是非常討厭拜託別人幫忙，他們寧可自己辛苦撐過困境，也不願意開口向別人尋求協助，像是以下3個星座就是把「靠自己最實在」精神發揮到極限，有的甚至連面對家人也很少開口。

摩羯座



個性嚴謹踏實的摩羯座，做事向來很腳踏實地，而且非常有耐力及不屈不饒的奮鬥精神，為了完成目標，他們很願意拼命努力且能耐心等待結果，所以他們很少會有向別人尋求幫助的意識，別說是向朋友求助，就連家人親戚他們也很少開口。

對於很堅守自己原則的摩羯來說，光是要他們表達自己內心訴求，都會讓他們覺得去了半條命。他們很不喜歡求人，一方面是不想欠別人，另一方面是不喜歡被別人壓制的感覺，畢竟他們本身就是很勤勞的人，若說起努力能幹，他們自認沒輸過別人。

天蠍座



天蠍座平時看起來彬彬有禮，但其實他們跟摩羯座一樣，個性是比較冷傲的，對自己很有自信，但摩羯喜歡較勁的對象是自己，而天蠍喜歡跟別人較勁，這也源自天蠍好強不服輸的性格，容易愛比較、勝負欲強，常會自己在心中樹立假想敵。

對天蠍來說，只有自己最值得相信，一旦周遭沒有他們覺得值得信賴、依靠的交情或對象，就算遇到再困難的事，他們都不會去找別人尋求幫助，也可以說大部分天蠍都是天生習慣「靠自己」的人。

水瓶座



看起來很友善溫和的水瓶座，其實不是很熱衷社交的人，他們內心有著不喜歡別人太靠近的冷淡面，而且他們非常相信自己的判斷，很執著也很頑固，不容易受他人或周圍環境影響，改變自己的意見或主張。

忠於自己信念的水瓶遇事容易倔強、不聽勸告，同時他們又很討厭跟別人發生爭執，所以不喜歡進行溝通，或乾脆裝作沒聽到，可一旦拜託別人事情，少不了要向對方妥協、聽對方的話行事，都會讓他們感到非常痛苦，導致水瓶若非到萬分危及，絕不輕易向別人尋求協助。

►冷戰絕不會先低頭的3個星座！獅子需要台階、摩羯最可怕



►死纏爛打也沒用！不吃「日久生情」套路的3星座 摩羯會直接判出局



►日網超夯「精神壓力」心理測驗 5問題神準看出你的「壓力來源」