41歲孔劉躺地曬「老婆視角」　西裝敞開太撩人，網驚呆：越老越有魅力

記者王蓁蓁 / 綜合報導

面對層出不窮的「年下」小鮮肉們，今年41歲的韓國男星孔劉仍舊噴發大叔魅力，橫掃收服一大票「孔太太」，剛曬出太空人劇照，宣布即將在Netflix上帶來全新影集的他，緊接著又一口氣釋出多組帥照，登上韓版《Esquire》4月號封面，只見孔劉完美駕馭粉色西裝外套，更以「老婆視角」躺地撩人，襯衫不扣的敞開胸口，「國民大叔」的電力果然只增不減，張張都想收來當桌布！

才結束與新生代男神朴寶劍共同主演、即將在4/12上映的《永生戰》電影宣傳，孔劉再曬出與Netflix合作的全新劇照，接連大動作回歸螢光幕前，令等待許久的孔太太們都敲碗表示期待，此番釋出一系列雜誌大片照，更是讓粉絲們可以複習沒有經營社群的孔劉帥姿。

這次畫報拍攝，整體遊走在溫暖與復古調氣息中，孔劉穿上Ralph Lauren Purple lab系列，透過鮮豔搶眼的服飾配色，與現場暖色系的家具、木頭，在畫面上營造出吸睛的對比感，只見孔劉輕鬆穿搭普通人難以駕馭的粉色西裝外套，一招臥躺在地，祭出超撩人的「老婆視角」，下一套孔劉手拿整束捧花，往後梳的油髮搭配直勾勾的眼神簡直太逼人，一身tone on tone的白色套裝，令粉絲們暴動狂喊：「新郎來接我嗎」、「白馬王子」、「娶我」。

孔劉接連換上多套服裝，其中一套休閒襯衫更是直接胸前不扣，敞開的V領若隱若現，令孔太太們都要招架不住了，孔劉將後梳的油髮改以溫順造型，並讓凌亂的瀏海遮住大部分的臉龐，慵懶的眼神讓整體更加神秘，帥氣指數不斷飆升。

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