上市就秒殺的「NARS雲霧唇誘」缺超久！最夯3色限量到貨　手刀快搶

文／C編

唇妝依舊是大勢，尤其是霧面唇彩，更可以帶出性感俐落的妝容效果，NARS的雲霧唇誘便是一推出就賣到缺貨，其中乾燥玫瑰#SHAG、性感磚紅#PIN UP，官網早就賣光光，讓人望穿秋水，急著想搽又買不到。終於有不需要等補貨的方法了，購物網站「Her和她」推出NARS雲霧唇誘，3色可選，最熱門色號直接到手。

▲NARS雲霧唇誘，7.5ml，原價1250元、特價1099元。點我購買。



NARS雲霧唇誘在2020年秋冬上市，甫推出就立刻吸引許多網友關注，奶油般的質地，一抹就可以顯現出飽和的色彩，獨家創新雲霧漂染持色科技，蘊含極柔霧保濕微分子，打造完美柔焦唇。

▲NARS雲霧唇誘絕美的#PIN UP磚紅色調。（圖／solkang_beauty IG）



軟管狀的設計可以輕鬆取用每一滴唇誘，並且採用獨家「絲絨訂製斜角刷頭」，輕刷可以輕鬆服貼在雙唇上，不顯紋，無敵持色一整天，革命性創新霧面唇彩，一抹上唇輕如雲霧，非常適合不喜歡有存在感唇妝的女孩。

▲乾燥玫瑰#SHAG也是大熱門。（圖／solkang_beauty IG）



NARS雲霧唇誘還有一大好處，就是不管是單色塗抹，或是多色疊擦，都可以顯現出完美效果，在台灣尚未上市之前，南韓就已經爆紅，許多網紅都紛紛開箱試色，一登台乾燥玫瑰#SHAG、性感磚紅#PIN UP立刻賣光。

▲NARS雲霧唇誘，7.5ml，原價1250元、特價1099元。點我購買。



「Her和她」推出NARS雲霧唇誘，7.5ml，包括「乾燥玫瑰#SHAG」、「性感磚紅#PIN UP」、「深紅色#Power Trip」，共3色可以挑選，原價1250元、特價1099元，熱賣色輕鬆入手，選擇困難症發作？那就包色吧！