CK one、CK be香水激殺2050元→599元！宛如沐浴過後的香味超好聞

文／C編

Calvin Klein的香水很受歡迎，尤其中性調的CK one、CK be，更是經典又百搭，適合各種場合。購物網站「Her和她」推出「CK one中性淡香水100ML」或是「CK be中性淡香水100ML」，原價2050元，均一特價599元，等於下殺2.9折，實在太瘋狂，還不快搶起來！

▲CK one中性淡香水100ML或CK be中性淡香水100ML，兩款擇一，原價2050元，特價599元。點我購買。



這次推出兩款香水可以任選，價格相同，其中CK one中性淡香水，在1994年問世之後，風靡至今27年，直到現在有人想找中性香水，CK one仍然被推爆，宜人的香氣，不分性別、情侶可以一起用。

▲CK one的香氣清新自然。（圖／翻攝angelicasato_ IG）



CK one屬於柑橘清新調，以清新明亮的佛手柑、新鮮鳳梨、木瓜、荳蔻、檸檬帶出前味，接著我花草般的肉荳蔻、茉莉花、鈴蘭、玫瑰、百合、鳶尾草接連帶出中調的香氣，最後溫潤的琥珀、檀香、雪鬆、麝香、橡木苔展現出餘韻悠長的後味，是一款各種場合都適宜的香氣。

▲CK Be宛如沐浴過後的香氣，深受歡迎。（圖／翻攝peerscashncarry IG）



在1996年問世的CK be，以黑色的瓶身展現率性感，以杜松果、 豆蔻果實、 柑橘、 薄荷、 薰衣草帶出溫柔的前味，玉蘭花 、 白桃、 柑橘花、 綠茶展現出中性的中調，最後白麝香、 金合歡、 薰草豆展現出清新的尾韻，整體來說木質偏清新，一點都不會濃重。

▲CK one中性淡香水100ML或CK be中性淡香水100ML，兩款擇一，原價2050元，特價599元。點我購買。



無論想自己用或送朋友，都要好好抓住這一次的特價，「Her和她」推出CK one中性淡香水100ML，或是CK be中性淡香水100ML，原價2050元，特價599元，等於下殺2.9折，手刀快搶。