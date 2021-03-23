網：這「4星座」超難追！處女只能自己動心、第1名超難懂

▲追求這4大星座，得要有心理準備才行。（圖／翻攝自IG/JTBC Drama，以下同）

編輯 / Lily

人家都說知己知彼百戰百勝，有的星座就算摸清楚他的個性，但就是超難追，找他不是沒空，要嘛就是工作忙，完全不給一點機會。網友分享有4個星座超難追，第4名若對你沒興趣，臉上就寫著生人勿近，射手則是從來只有他追別人，根本沒人抓得了他的心。

第4名 處女座

處女座談戀愛一板一眼，若是他對你沒有興趣，絕對不會讓你覺得有機會，他必須對你有興趣，你才能靠近他，感情中喜歡主導，只能自己先動心，否則任何人的窮追猛打都是討厭，非常難感動他。

第3名 射手座

射手總給人外表隨和好親近的形象，認識才會發現他其實內心深處高傲又孤僻，千萬別被在外給人的印象欺騙，想要追到他，必須真的走進他的內心世界，篩選標準可是很嚴格的。射手比較喜歡去追別人，並不認為也誰能掌握得了他。

第2名 雙子座

想要擄獲雙子，光是只有喜歡是不夠，還需要各方面都很合拍，但其實沒有幾個人能做到。雙子不善於拒絕別人，但你也始終進不去他的世界，有時他會給你兩人關係不同於一般人的優越感，但也很快關上心門，讓人摸不著頭緒。

第1名 水瓶座

水瓶是屬於自己都搞不懂自己的人，外人看他更是霧裡看花，他對追求者特別嚴格，若是自己不願意，你怎樣都感動不了他，若他對你有好感，你一約他就說好啊！追水瓶完全是五顆星難度，有時候你越追他越想跑，你冷下來他反而會回頭看你還在不在。

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