奈良美智名牌衣讓女星慘撞衫！　小禎露蜜大腿強壓Selina

▲小禎穿38,000元的Stella McCartney X 奈良美智聯名系列毛衣，自認髮型與奈良美智相似。（圖／翻攝karenhu1984 IG）

記者陳雅韻／台北報導

日本藝術家奈良美智的展還沒看，女明星們倒是都把奈良美智首度跨足時尚圈的衣服穿上身了！英國設計師品牌Stella McCartney與他攜手推出的聯名系列紅翻天，當中要價38,000元的紅色毛衣最夯，讓Selina、陳庭妮與小禎上演連環撞衫，小禎配上短褲露出蜜大腿，剛剪髮的她自認「我跟奈良美智的髮型好像」。

▲Selina（右一）與家人上陽明山看夜景，穿近日最夯的Stella McCartney X 奈良美智聯名系列毛衣。（圖／翻攝selinanahaha IG）



近幾日天氣轉冷，Stella McCartney X 奈良美智聯名的毛衣恰好派上用場，Selina穿著新衣與父母、妹妹一起上陽明山賞夜景；小禎與陳庭妮也撞同一件，且不約而同搭配短褲露出修長美腿，而衣服上的「We are Punks」（我們是龐克）讓陳庭妮很有感，幽默寫下「美智說我punk我就是punker」。

▲陳庭妮穿同款奈良美智毛衣搭短褲。（圖／翻攝chen_ting_ni IG）



林心如也趕搭這波熱潮，穿上Stella McCartney X 奈良美智聯名系列的白色帽T，上面的字樣是「Don’t waste another day」，恰好呼應她積極的性格，她同時搭配牛仔褲，以及Valentino最新的粉紅包，顯得青春洋溢。

▲林心如穿Stella McCartney X 奈良美智聯名系列帽T搭牛仔褲與Valentino包。（圖／翻攝loveruby_official IG）

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