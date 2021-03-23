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女生快戒掉！加速衰老的「5大壞習慣」　愛喝手搖飲也NG

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▲▼加速衰老的「5大壞習慣」。（圖／翻攝IG）

▲改掉會加速衰老的壞習慣，再認真保養更能延緩老化。（圖／翻攝IG@hince_official、@ichi__da）

編輯／Amanda

女生都希望自己老得慢一點、永保年輕，為了不顯老，努力保養、追時下流行，但你知道嗎？有些不良生活習慣會導致加速衰老，使得斑點、皺紋狂冒，肌膚變得暗沈又鬆垮，讓你的保養品都白擦！快來看看自己是否也有以下5個壞習慣，今天就開始改掉，維持好狀態。

NG 1：放任慢性壓力累積

慢性壓力可說是最容易加速衰老，也是最容易被忽視的因素，稍微觀察一下可以發現，有些平時愛焦慮操心、長期壓力大的人很容易看起來蒼老憔悴，而那些樂觀愛笑的人則看起來更年輕。

有研究發現，生活中的慢性壓力會引起自由基生成，進而讓人不斷地衰老，且長期處於壓力下，還會影響記憶變差、容易發胖。不論是透過運動、芳療或自己的興趣愛好，適時紓解壓力、放鬆情緒也是很重要的。

▲▼加速衰老的「5大壞習慣」。（圖／翻攝IG）

▲蛋糕、含糖飲料等甜食攝取過多，也會引發身體、肌膚的老化。（圖／翻攝IG@yubi_190）

NG 2：吃過量甜食

很多人喜歡吃蛋糕甜點、手搖飲等甜食，覺得吃完心情愉悅，但甜食吃太多小心不僅會發胖、容易長痘痘，還會加速肌膚老化。過量的糖分和蛋白質結合後，會引發糖化反應，產生糖化終產物AGEs，會破壞肌膚中的膠原蛋白和彈力蛋白，使得肌膚衰老鬆弛、浮腫、毛孔粗大，失去光澤、變得暗沈蠟黃，甚至會加速皺紋、斑點的生成。所以想要減緩老化，減少糖分的攝入是非常重要的。

NG 3：常熬夜、睡眠時間不足

擁有良好的作息、充足睡眠時間也是抗老的重要關鍵之一。睡眠不足不僅會有黑眼圈、眼袋問題，有研究證實，睡眠不足會加速肌膚衰老，不僅皺紋增加，臉上的斑點、紅血絲也變多，這是因為缺乏睡眠會導致肌膚屏障功能大大降低，同時也會影響肌膚的血液循環；且睡眠是皮膚和人體器官自我修復的最佳時間，更是提供身體第二天能量的重要來源。所以想要預防衰老，一定要養成健康作息，維持充足的睡眠時間。

NG 4：輕忽防曬

紫外線是造成肌膚老化的元兇，實驗證實75%的肌膚傷害都是因為陽光曝曬，不僅會使肌膚變黑、生成斑點，更會破壞膠原蛋白、加速衰老，讓肌膚變得鬆弛、皺紋增生，而且就算陰天、下雨天，紫外線也依舊存在，所以不論陰晴、一年四季都別偷懶防曬，除了擦防曬乳，也可透過陽傘、帽子等小物做好物理性防曬。

▲▼加速衰老的「5大壞習慣」。（圖／翻攝IG）

▲適量攝取優質脂肪對養顏美容、減肥都有幫助。（圖／翻攝IG@babebani）

NG 5：戒吃含油脂食物

有些人為了減肥、維持身材，一點脂肪都不碰，或是只吃水煮食物，長期下來你會發現，雖然會變瘦，但肌膚也會變得乾荒粗糙、暗沈無光，就連身體素質都會變差。

脂肪其實是人體每日必須的三大營養素之一，有助於大腦和心臟的健康，對於代謝、荷爾蒙分泌都有所影響，並能滋潤肌膚，對於身體來說很重要。所以，適量攝取好的脂肪，反而有助於養護身體和肌膚，肌膚也會變得柔軟豐盈，像是堅果、鮭魚、鯖魚、酪梨、橄欖油等都是很好的優質脂肪來源。

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關鍵字：

保養, 護膚, 抗老, 衰老, 老化, 加速衰老, 原因, 壞習慣, NG行為

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