敲開會尖叫！「巨型巧克力蛋」幸福感破表　堅果、開心果檸檬必買

▲Venchi「復活節巧克力蛋」敲開巨可愛 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

一想到復活節（Easter），可愛的彩蛋和兔子就是最亮眼的象徵，在即將到來的4月4日復活節，義大利巧克力Venchi﻿特別推出了超有趣的「復活節巧克力蛋」，不僅外型可愛能夠一手捧在掌心，敲開巧克力後，更藏有許多驚喜，好吃又好玩，現在就跟著《ET FASHION》一起「敲開」搶先看！

▲Venchi 在2021年春季打造了許多復活節系列商品 。（圖／品牌提供）

Venchi 在2021年春季打造了許多復活節系列商品，以重生（Re-birth）為靈感，那麼各種彩蛋當然少不了，結合富有層次的口味以及繽紛色彩讓人光是看到就流口水。像是小巧的巧克力蛋禮盒、春日巧克力蛋鐵盒、85% 特濃黑巧克力蛋，或是動物造型的黑巧克力小狗以及白巧克力小兔、牛奶巧克力小雞，以華麗鮮豔鋁箔包裝紙包覆的特濃黑巧克力巨蛋，讓人期待入口的味道，同時逼真的動物造型更是驚艷，連小兔子的輪廓和上尖的耳朵都惟妙惟肖，令人捨不得入口。

▲傳統鐵罐75% 黑巧克力蛋。（圖／品牌提供）

▲傳統鐵罐紅莓脆脆白巧克力蛋，敲開後藏有小巧扭蛋掛飾。（圖／品牌提供）

到了重頭戲敲開彩蛋的部分，品牌最知名的魚子黑巧克力蛋成為主角，優雅蛋型外層其實包覆了細緻巧克力碎，通過敲擊後，從上方出現開口，逐漸看到內在的鮮明層次，充滿驚喜，而外脆內軟的口感與豐富層次也是一大亮點。比較喜愛豐富咬勁的民眾，則可以挑選堅果巧克力蛋系列，無論是滿皮埃蒙特烤榛果或杏仁粒，或是在白巧克力外殼內隱藏鹽味堅果，都十分療癒。

另外，春季系列也首次推出了開心果檸檬巧克力蛋，以白巧克力、開心果和糖漬檸檬皮製成，搭配黃色和綠色包裝外衣，是這次的創新口味，很適合不愛甜食的民眾食用，用檸檬口味來解膩。

▲原粒榛子黑巧克力蛋 、巧克力蛋小禮盒、白巧克力小兔。（圖／記者鮑璿安攝）

巧克力是生活的療癒源頭，日本創意品牌CANOBLE在不添加任何砂糖的前提下打造獨一無二的新吃法，不同於以往巧克力從頭到尾都是同一種口味，最新研發的「覆盆子巧克力蛋糕」使用奶油、牛奶以及覆盆子奶油餡等配料將五花八門的味覺體驗融於一體，並且隨著時間產生不同的口感，有酸、甜、苦，讓人意想不到。