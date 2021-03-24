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RICHARD MILLE設計概念決定零件與功能　冒險、飛行錶強悍出擊

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▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RM 25-01冒險家史特龍陀飛輪計時碼錶。（圖／品牌提供，以下同）
 

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE以前衛風格著稱，看似複雜的面盤，其實每項功能都以實用性與簡易操作為設計的出發點，沒有多餘的修飾，每一部份都必有其功能，代表每個螺絲、小齒輪、槓桿和彈簧都必須履行其使命，以達最高標準的品質，例如錶迷熟悉錶殼與機芯普遍使用的招牌花鍵螺絲，也是花費好幾個月的研究和投資成果，經過超過20道的繁複製作工序才完成。

RICHARD MILLE深受一級方程式賽車界、航空、航天工業，材料研發和微觀力學啟發，領先業界啟用高科技材料打造錶款，例如五級鈦合金和ARCAP®、碳奈米纖維、Carbon TPT®和Quartz TPT®、高科技陶瓷等，屢屢創下世界第一的紀錄，包括世上最輕的陀飛輪錶RM 27-01 Rafael Nadal Tourbillon、史上最輕的雙秒追針計時碼錶RM 50-03 McLaren F1等。

從以下好萊塢影星席維斯史特龍（Sylvester Stallone）與RICHARD MILLE合作的RM 25-01冒險家史特龍陀飛輪計時碼錶、RM 36-01 Sébastien Loeb陀飛輪重力測量腕錶、RM 039 E6-B飛行計算器飛返計時陀飛輪腕錶、RM 58-01 Jean Todt世界時區陀飛輪腕錶等4款腕錶，便能領略腕錶作品由設計概念決定零件和功能，而非零件定義腕錶作品的品牌理念。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RM 25-01腕錶具指南針、水平儀，以及在錶界首創可用於存放淨水藥片的五級鈦合金密封容器。

RM 25-01冒險家史特龍陀飛輪計時碼錶
由RICHARD MILLE與品牌摯友席維斯史特龍合作研發，從他飾演的知名角色藍波（John Rambo）為擷取靈感，創作為探險而生的腕錶，配有2組可替換錶圈，第一組是經DLC塗層處理的五級鈦合金指南針錶圈，亦可從錶上卸下安裝在一塊Carbon TPT®碳纖維材質的底板上單獨使用。

第二組錶圈是由Carbon TPT®碳纖維和鈦合金製成的雙向日間錶圈，並配有24小時刻度、360°刻度盤以及基本方向指示，無論身處南北半球都可輕鬆辨別方位，最特別的是2時位置有一個五級鈦合金密封容器，可用於存放淨水藥片，在野外得以獲得安全飲用水，是錶界首創設計。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE品牌摯友、拉力賽車手Sébastien Loeb。
 

RM 36-01 Sébastien Loeb陀飛輪重力測量腕錶
RICHARD MILLE與品牌摯友、WRC世界汽車拉力錦標賽的王牌車手Sébastien Loeb聯手，依照車手實際需求打造為幫助車手安全駕駛的RM 36-01 Sébastien Loeb陀飛輪重力測量腕錶，配備可感應高達6G力度的重力感測器。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RM 36-01 Sébastien Loeb陀飛輪重力測量腕錶。

透過旋轉棕色陶瓷錶圈，重力感測器可測得在駕駛過程中大轉彎、或直道上加速和急剎車中的橫向減速和縱向應力，車手可藉由指針指向了解駕駛是否在代表安全的綠色區域或象徵危險的紅色區域，只需按下中央按鈕即輕鬆歸零。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RM 039 E6-B飛行計算器飛返計時陀飛輪腕錶。
 

RM 039 E6-B飛行計算器飛返計時陀飛輪腕錶
此錶款為RICHARD MILLE最複雜的傑作之一，約由1000枚零件構成，整合飛行員所需的兩大重要工具: E6-B飛行計算器及飛返計時碼錶，並結合實用的UTC第二地時間功能，強大功能外同時兼具直觀感受與清晰易辨的判讀性，呼應品牌創作精神。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RM 039 E6-B飛行計算器飛返計時陀飛輪腕錶由1000枚零件構成，是RICHARD MILLE最複雜的傑作之一。

RM 039 E6-B飛行計算器飛返計時陀飛輪腕錶的E6-B飛行計算器，由一個固定錶圈與一個雙向旋轉錶圈組成，兩者的刻度可讀取或計算燃油消耗、飛行時間、地面速度、密度高度、風速影響等飛行數據，並可快速進行度量單位換算，讓使用者能快速掌握資訊。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲RICHARD MILLE與品牌摯友、FIA主席Jean Todt催生RM 58-01 Jean Todt世界時區陀飛輪腕錶。

RM 58-01 Jean Todt世界時區陀飛輪腕錶
RICHARD MILLE品牌摯友、FIA國際汽聯主席Jean Todt是忙碌的空中飛人，讓品牌決心為來往世界的人士打造方便的世界時區錶，因此催生不以按鈕變更時區、只需旋轉錶圈即可改變時區的RM 58-01 Jean Todt世界時區陀飛輪腕錶，操作起來更便利。

▲▼ Richard Mille 。（圖／公關照）

▲操作便利的RM 58-01 Jean Todt世界時區陀飛輪腕錶。
 

此外，只需將所在城市名稱旋轉到對準12點鐘位置，透過世界時區環上的24小時刻度，便能對應其他23個城市時間，且黑白雙色的刻度盤清楚表示晝夜時間，不會產生混淆。

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RICHARD MILLE

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