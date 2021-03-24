3大星座不能談「遠距戀愛」！　雙魚超容易寂寞、冠軍根本直接變心

▲「最不能遠距離戀愛」的星座Top 3 。（示意圖／翻攝自unsplash，以下同）

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愛情最難的就是遠距離，不能立刻看到對方，連喜怒哀樂都要透過手機才能讓對方知道，有些人覺得沒什麼，但是對於某些人來說，只要分開一段時間，馬上感情就消失了。所以談遠距離戀愛就是一條死路，以下就公開「最不能遠距離戀愛」的星座Top 3 ，完全接受不了距離考驗！

Top 3 巨蟹座

巨蟹座很注重兩個人面對面在一起的時間，只有見到對方才能夠了解彼此，相對而言，隔著手機就好像摸不透對方的心，讓彼此的情感也產生了距離，並且巨蟹心裡很常有「小劇場」，在遠距離戀愛來說絕對是缺點，因為對方猜不到巨蟹的想法，巨蟹也覺得自己的情緒沒有被重視，就算再怎麼小的事情放著放著也承受不了，最後不得已走上分開的路。

Top 2 雙魚座

雙魚座十分依賴感情，所以身邊沒有人能夠依賴的時候，就沒辦法堅持下去，會覺得自己好像因為距離變成單身，心態上就默默接受了一個人的事實，哪怕對方再怎麼挽回也已經太晚了，因為遠距離的開始，雙魚就無時無刻感到寂寞，這股寂寞對雙魚而言，是真正的放手。

Top 1 牡羊座

牡羊座千萬不能選擇遠距離戀愛，因為他們的熱度來得快去得也快，很可能剛開始遠距離，隔天就覺得沒感覺了，讓人措手不及，其實主因還是要歸結於牡羊太怕麻煩，很懶得用手機來維繫感情，但偏偏遠距離戀愛的模式完全不同了，才會讓牡羊乾脆選擇放手，一個人更灑脫。

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