從「血型別」看戀愛智商，B型一愛撩下去、這型精明變傻氣

▲從血型看愛情，不同血型戀愛型態大不同。（圖／翻攝自FB/SBS Drama，以下同）

編輯 / Lily

除了從星座看愛情，但就血型學來看，戀愛型態也有跡可循，像是O型的人激情來得快也去得快，AB型一撩下去就陷入，完全是戀愛腦，快來看看你是哪一種呢？

O型 愛來得快去得快→80分

大家都覺得O型的人看起來相當熱情，其實他只是腦子裡浪漫，行事作風眉角超多，龜毛不輸給A型人。面對愛情，O型人整個浪漫衝腦，認定對方是完美100分，即便有缺點也好可愛，固執到完全不聽勸。但他們愛情來得快也去得快，過了熱戀期後，很快就恢復正常。

A型 愛情是慢慢累積→50分

A型的人比較慢熱，戀愛熱度是緩慢上升，一見鍾情在他們身上很少見，但即便真的很愛，他們也善於隱藏。戀愛初期頭腦相當冷靜清醒，對方優缺點更能一目了然，但隨著日子一久，他們的愛意慢慢累積，以至於到最後很難抽離，換句話說，分手後最難走出來的絕對是A型。

B型 天生戀愛體質→30分

B型是天生的戀愛體質，常因為感動而愛上某個人，是四種血型中戀愛顧慮最少的人，一陷入愛情就是他的全部，戀愛前沒有朋友不能活的他，戀愛後就像人間蒸發，重色輕友第一名無誤。

AB型 先精明後傻氣→60分

AB型看似冷靜，內心其實十分浪漫，面對愛情會有一段時間的考察期，認真衡量評估後，才會決定是否要在一起。一旦投入感情後，內心的浪漫個性便會顯現，逐漸以對方為中心，戀愛初期還算精明，到後期就變得有點傻呼呼。

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