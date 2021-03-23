44歲孫瑩瑩身材好比少女，長年維持42kg全靠「海鮮素」

▲孫瑩瑩與妹妹孫芸芸同框，完全沒被比下去。（圖／翻攝自IG/i_am_yen_yen）

記者曾怡嘉 / 台北報導

44歲的孫瑩瑩恢復單身，顏值身材一直是高標之上，纖細身材除了天生好基因，全拜後天飲食「海鮮素」所賜，她自小受過敏所苦，自戒吃紅肉後，身體機能有改善，多年維持42Kg理想體重。

其實海鮮素（Pescatarian）在歐美已流行許久，指的是以魚類、海鮮取代常吃的紅肉、白肉，藉由海鮮、堅果、穀類、豆類和蔬果取得營養。牛津大學曾對於海鮮素和素食者進行5年體重研究，發現海鮮素女性每年體重都比肉食者女性少1.1kg；而在對於魚素者罹患糖尿病的風險則降低為 4.8% 、死於心臟病的風險低至22%。

就營養學來說，海鮮的脂肪含量低、蛋白質含量高，內有充足的維生素B12、碘、鋅，還有Omega-3和其他脂肪酸，能夠有效保護心臟健康，營養師建議，能多補充鐵質蔬菜和維他命C，幫助增加鐵質攝取。

海鮮素除了能有效瘦身，對肌膚也好處多多，像是維多利亞．貝克漢就是聽從皮膚科醫師建議，三餐進食鮭魚，幫助改善肌膚問題，鮭魚內除了有Omega-3、維生素D、蛋白質等，都能幫助肌膚抗氧化與協助修護，打造發光肌膚。

撇開名媛的封號，私下的她對料理情有獨鍾，日前她更在個人IG示範各式料理，狂吸不少粉絲，先前她也曾公開分享過，舉凡餃子、甜湯，甚至是多人的聖誕大餐都難不倒她。此外，她也會隨著季節來烹煮飲品補身，像是綠豆薏仁、紅豆陳皮，也會加入糯米暖胃、桂圓助眠，或是一些乾桂花葉來幫助排毒。

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