華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆

文／C編

擁有好的工具，做事更有效率，很多人電腦不離身，一台好的電腦，才能事半功倍。筆記型電腦百百種，為了省去挑選的麻煩，購物網站「Her和她」推出「ASUS華碩輕薄小筆電」夢幻白色、 11.6吋螢幕，重量才1.05KG，適合常常需要帶筆電的上班族，輕鬆的重量加上快速的效能，絕對是工作的好幫手。

▲ASUS華碩 E210MA-0021WN4020 輕薄小筆電 夢幻白 11.6吋/N4020/4G/64G eMMC/W10S/送Office365，原價9900元，特價7990元。點我購買。



華碩輕薄小筆電搭載Intel Celeron處理器、64GB儲存空間，是日常運算工作的以及娛樂的首選，輕巧的設計可以放入背包或是手提包，攜帶相當簡便，隨時上網，處理公事，或是享受影音娛樂都方便，一整天帶著它也沒負擔。

▲筆電外型簡約，排列著小小圖案很有特色。



外型設計年輕有活力，是吸引人的要點之一，將ASUS拆解成多個小圖案，搭配極具現代感的斜線設計，展現出清新獨特的風格，此外，鍵盤上的「Enter」鍵更採用大膽的亮黃色，以及邊緣撞色設計，看起來新穎又搶眼。

▲全新的數字面板設計。



另外，全新的NumberPad虛擬數字觸控板，輸入數字時更加輕鬆簡單，只要輕觸觸控版右上方圖示，即可開啟數字鍵盤，輸入密碼，做財報輕輕鬆鬆；電池的續航力可以高達12小時，不必帶充電線出門、不用到處找插座，都是一大利多，在任何地方皆能工作或娛樂。

▲ASUS華碩 E210MA-0021WN4020 輕薄小筆電 夢幻白 14吋/N4020/4G/64G eMMC/W10S/送Office365，原價9900元，特價7990元。點我購買。



購物網站「Her和她」推出「ASUS華碩 E210MA-0021WN4020 輕薄小筆電 夢幻白 14吋/N4020/4G/64G eMMC/W10S/送Office365」，原價9900元，特價7990元，現省1910元，學生、上班族都適用，想買筆電，趁這個機會最好。