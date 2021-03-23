香奈兒雙C交織變時髦戒　暗藏「你和我」甜蜜蜜

▲香奈兒推出全新雙C輪廓的COCO CRUSH TOI ET MOI 戒指。（圖／香奈兒提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

香奈兒（CHANEL）受馬術啟發將菱格紋引入服裝、包款設計，近幾年更成為COCO CRUSH珠寶的主要圖騰，藉由圓潤的貴金屬線條呈現自1955年以來的經典圖案，今年再推新款壯大陣容，創作雙C輪廓的COCO CRUSH TOI ET MOI戒指，不僅代表香奈兒、CRUSH或COCO，同時也象徵兩個命運邂逅而相互交織，作品背後的設計意涵，果然最動人。

▲香奈兒COCO CRUSH系列珠寶款式豐富，疊戴非常出色。





▲香奈兒COCO CRUSH TOI ET MOI 18K Beige米色金戒指大型款（左）148,000元，18K白金與Beige米色金大型款戒指150,000元。



「TOI ET MOI」在法文是「你和我」之意，以此為概念創作的戒指，通常會以雙主石設計呈現，但這回香奈兒由兩條緊緊相依的平行線，詮釋兩個不同軌跡因緣分而交織，構成COCO CRUSH TOI ET MOI戒指，共有鑲嵌2顆鑽石的窄版小型款，以及鑲嵌8顆鑽石的大型款戒指，均由18K Beige米色金、以及18K Beige米色金拼接18K白金的雙色款式。

▲香奈兒COCO CRUSH TOI ET MOI戒指18K Beige米色金小型款（左）96,000元，18K白金與Beige米色金大型款戒指98,000元。



Dior招牌OUI系列珠寶也加入TOI與MOI概念設計，但是以具象文字呈現，可能是兩個字並列的戒指，也可能是一邊一個單字的不對稱耳環，其字母「i」上的小點必定以美鑽表示增添亮點，與香奈兒COCO CRUSH系列都是日常好搭配的珠寶。

▲Dior OUI系列TOI與MOI字樣耳環（左）61,500元，戒指65,500元。（圖／Dior提供，以下同）

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