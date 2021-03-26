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200ml的雪肌精1100元→790元　每天濕敷不心疼、夏天立刻白一階

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文／C編

春夏又是肌膚美白的季節，提到肌膚白皙，很多人都會想到高絲藥用雪肌精，購物網站「Her和她」推出此單品200ml，原價1100元、特價只要790元，拿來濕敷、當化妝水擦臉都很划算，絕對要入手。

 ▲高絲,藥用雪肌精,雪肌精,保養,保濕,美白。（圖／pexels）

▲KOSE高絲 藥用雪肌精 化妝水200ml，原價1100元，特價790元。點我購買。

高絲的藥用雪肌精含有多種草本成分，像是薏仁萃取液、當歸萃取液、土白蘞萃取液等，可以幫助肌膚達到淨白、美白的效果，其中薏仁萃取液更是日本非常火紅的美白成分，同時還可以帶給肌膚保濕、防止粗糙等功效。

 ▲高絲,藥用雪肌精,雪肌精,保養,保濕,美白。（圖／pexels）

▲擦完之後可以搭配按摩器，加強吸收。（圖／pexels）

藥用雪肌精不只是添加多種萃取成分，水狀的質地塗抹起來也相當清爽，不管是用化妝棉濕擦肌膚，還是使用它浸濕化妝棉濕敷，都可以帶來很好的美肌效果，長時間使用真的有感美白。

 ▲高絲,藥用雪肌精,雪肌精,保養,保濕,美白。（圖／pexels）

▲用塗抹的方式也可以讓肌膚變白皙。（圖／pexels）

盤點網路上網友的評價，很多人都認為「雪肌精好用」、「化妝水超好用」、「我都拿來濕敷，敷完會白一些」、「濕敷會變白，夏天用，而且我痘痘敷完居然消了」、「用了N瓶了，覺得有用它夏天不會變黑」。

 ▲高絲,藥用雪肌精,雪肌精,保養,保濕,美白。（圖／pexels）

▲KOSE高絲 藥用雪肌精 化妝水200ml，原價1100元，特價790元。點我購買。

「Her和她」推出「KOSE高絲 藥用雪肌精 化妝水200ml」，原價1100元，特價790元，超划算的價格加上200ml的容量，每天濕敷也很划算，這樣到了夏天肌膚就可以比別人白一階，絕對會讓親朋好友羨慕。

關鍵字：

高絲, 藥用雪肌精, 雪肌精, 保養, 保濕, 美白, Her, Her和她

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