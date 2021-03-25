fb ig video ETtoday search mobile

孫芸芸撞包小18歲Rose！中空露辣腰對上青春學生妹　網驚呼：美到冒泡

>

記者王蓁蓁 / 台北報導

SAINT LAURENT春季MAILLON系列，以率性中不失優雅的方形輪廓，加上全新的金屬「鎖鍊」細節，同時擄獲時尚名媛孫芸芸與韓國大勢女團BLACKPINK成員Rose的芳心，兩位時尚ICON相差18歲搶背比拼，孫芸芸露腰又露腿，Rose則是青春學生妹，各有看頭，也讓這款「鎖鍊包」瞬間晉升熱搜爆款包。

▲SAINT LAURENT MAILLON 鎖鏈包 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT MAILLON 鎖鏈包 。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸運用性感氛圍，演繹MAILLON鎖鏈包的多樣魅力。（圖 / 品牌提供，以下同）

復古的方形輪廓，全新MAILLON系列包款，捨棄過往的高調風格，改以低奢的金屬環扣鎖鍊點綴手袋中央，取代品牌經典的「YSL」Logo，只見孫芸芸一身one tone的黑色系穿搭將MAILLON鎖鍊包高舉擺拍，緊身的中空裙裝順勢曬出惹火的螞蟻腰身，下一個Pose又秀出她的招牌美腿，輕鬆運用性感氛圍，完美演繹MAILLON鎖鏈包的多樣魅力，讓網友們直言「下顆孫芸芸包誕生」、「美到冒泡的芸芸同款」、「芸芸背，我就買」。

▲SAINT LAURENT MAILLO包 。（圖／翻攝品牌官網）

▲MAILLON系列包款中的「鎖鏈」是取經品牌歷史檔案中的珠寶設計。（圖 / 翻攝品牌官網）

SAINT LAURENT今年春夏取經品牌歷史檔案中的珠寶設計，打造此回系列包款的焦點「MAILLON」，也就是法語中的「鎖鍊」，放置在矜貴的小牛皮包款中央，讓手袋在極簡線條中，仍舊散發出令女性們招架不住的高級感，側面看過去彷彿風琴摺的設計，為包款的方形空間增添了收納實用性，難怪能在一上市就輕而易舉擄獲女神們的心。

▲SAINT LAURENT MAILLON 鎖鏈包 。（圖／品牌提供）

▲SAINT LAURENT MAILLON包 。（圖／品牌提供）

▲Rose以西裝外套與灰色百褶裙的學院風穿搭，搭配MAILLON包。

▲SAINT LAURENT MAILLON 鎖鏈包 。（圖／品牌提供）

▲Rose運用簡單的T恤搭配牛仔褲，完美將MAILLON鎖鍊包搭配在日常當中。

不同於孫芸芸的火辣風格，Rose運用撞色穿搭，以海軍外套與灰色百褶裙的學院風，營造出24歲女孩的青春甜美，不論是隨興綁起的低馬尾、還是飄逸的浪漫捲髮，都洋溢著滿滿的清新少女氣息，有「聖羅蘭野玫瑰」之稱的Rose不只是SAINT LAURENT全球品牌大使，更是完美將MAILLON鎖鏈包搭配在日常當中，從Rose在IG曬出的穿搭Po文中，可以看見她運用簡單的T恤搭配牛仔褲，展現率性的視覺效果。

▲SAINT LAURENT MAILLON 鎖鏈包 。（圖／品牌提供）

▲大陸女星戚薇背著討喜的紅色MAILLON鎖鍊包。

▲SAINT LAURENT MAILLON 鎖鏈包 。（圖／品牌提供）

▲MAILLON 芥末黃色鎖鏈肩背包 ; 焦糖棕色鎖鏈肩背包，NT$79,600。

▲SAINT LAURENT MAILLON 鎖鏈包 。（圖／品牌提供）

▲MAILLON包有非常多種顏色，NT$79,600。

【同場加映 更多2021春夏新包】

MICHAEL KORS

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供）

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供）

▲孫芸芸運用tone on tone方式搭配MMK Bradshaw 焦糖棕肩背包 ，NT$ 19,000。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun）

孫芸芸展現超前的時尚力，以一身tone on tone棉質套裝，搶先將焦糖色的MICHAEL MICHAEL KORS Bradshaw系列手袋夾在腋下，巧妙呼應造型配色，為整體營造休閒氛圍，MK 2021春夏新款取自經典美劇《慾望城市》中，女主角凱莉（Carrie BradshaW）出鏡率極高的腋下包，打造簡約、復古長方形輪廓的Bradshaw系列，同時貼心附上長、短肩背帶，豐富多樣風格穿搭。

►孫芸芸狂曬「焦糖包」放火！2千元、2萬元都有　不砸大錢就能得分

MIU MIU

▲2021春夏包款 。（圖／品牌提供）

▲MIU MIU 2021春夏系列「Miu Sassy」夢幻寶寶藍、嫩粉色款式。（圖／記者王則絲攝）

MIU MIU於2021春夏推出「Miu Sassy」手袋系列，採用了MIU MIU招牌的人字紋皺褶小羊皮鞣製皮革打造，觸感柔軟滑潤，極簡的小方包型承載了品牌本季的運動風格，同時體現了華麗精緻與輕鬆率性，絕美的銀鍊背帶，運用銀色蛇骨鏈、鑲嵌水晶扣環等元素製成，磁扣開包方式相當方便，內部是可輕鬆放下手機的大小，並附有一夾層，容量並不「廢」，算是一款時髦兼具實用性的小包。

►小方包成熱搜！孫芸芸鎖鍊手袋激美　CELINE爆款縮到「腋下」價格少3萬元

►2021「必收包」出爐！香奈兒珍珠小水桶美炸　Jisoo「頭頂上的」DIOR Caro好想要

關鍵字：

孫芸芸, SAINTLAURENT, Rose, YSL, 鎖鏈包, MAILLON鎖鏈包, 爆款包, MICHAELKORS, MIU MIU

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆

華碩筆電才7990元！夢幻白色、才1公斤　帶出門超級輕鬆

IU首次嘗試「狗啃瀏海」開心狂自拍　酷帥嘻哈風網友評價很兩極

IU首次嘗試「狗啃瀏海」開心狂自拍　酷帥嘻哈風網友評價很兩極

日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 歐陽娜娜背著爸爸偷染「玫瑰金髮色」登熱搜　難得平價穿790元ZARA衫 差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋 60歲方芳芳超凍齡讓人看傻眼　豪氣喊：保養品多貴都捨得！ 關穎生三胎更瘦！親推「204斷食法」早午餐吃飽、有2樣不能碰 孫藝真最新造型電暈眾人！頂「鮮花頭飾」美如天仙　網：羨慕玄彬 金秀賢西裝反穿　大露「背脊線」性感破表　網友：要噴鼻血了！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面