孫芸芸撞包小18歲Rose！中空露辣腰對上青春學生妹　網驚呼：美到冒泡

記者王蓁蓁 / 台北報導

SAINT LAURENT春季MAILLON系列，以率性中不失優雅的方形輪廓，加上全新的金屬「鎖鍊」細節，同時擄獲時尚名媛孫芸芸與韓國大勢女團BLACKPINK成員Rose的芳心，兩位時尚ICON相差18歲搶背比拼，孫芸芸露腰又露腿，Rose則是青春學生妹，各有看頭，也讓這款「鎖鍊包」瞬間晉升熱搜爆款包。

▲孫芸芸運用性感氛圍，演繹MAILLON鎖鏈包的多樣魅力。（圖 / 品牌提供，以下同）

復古的方形輪廓，全新MAILLON系列包款，捨棄過往的高調風格，改以低奢的金屬環扣鎖鍊點綴手袋中央，取代品牌經典的「YSL」Logo，只見孫芸芸一身one tone的黑色系穿搭將MAILLON鎖鍊包高舉擺拍，緊身的中空裙裝順勢曬出惹火的螞蟻腰身，下一個Pose又秀出她的招牌美腿，輕鬆運用性感氛圍，完美演繹MAILLON鎖鏈包的多樣魅力，讓網友們直言「下顆孫芸芸包誕生」、「美到冒泡的芸芸同款」、「芸芸背，我就買」。

▲MAILLON系列包款中的「鎖鏈」是取經品牌歷史檔案中的珠寶設計。（圖 / 翻攝品牌官網）

SAINT LAURENT今年春夏取經品牌歷史檔案中的珠寶設計，打造此回系列包款的焦點「MAILLON」，也就是法語中的「鎖鍊」，放置在矜貴的小牛皮包款中央，讓手袋在極簡線條中，仍舊散發出令女性們招架不住的高級感，側面看過去彷彿風琴摺的設計，為包款的方形空間增添了收納實用性，難怪能在一上市就輕而易舉擄獲女神們的心。

▲Rose以西裝外套與灰色百褶裙的學院風穿搭，搭配MAILLON包。

▲Rose運用簡單的T恤搭配牛仔褲，完美將MAILLON鎖鍊包搭配在日常當中。

不同於孫芸芸的火辣風格，Rose運用撞色穿搭，以海軍外套與灰色百褶裙的學院風，營造出24歲女孩的青春甜美，不論是隨興綁起的低馬尾、還是飄逸的浪漫捲髮，都洋溢著滿滿的清新少女氣息，有「聖羅蘭野玫瑰」之稱的Rose不只是SAINT LAURENT全球品牌大使，更是完美將MAILLON鎖鏈包搭配在日常當中，從Rose在IG曬出的穿搭Po文中，可以看見她運用簡單的T恤搭配牛仔褲，展現率性的視覺效果。

▲大陸女星戚薇背著討喜的紅色MAILLON鎖鍊包。

▲MAILLON 芥末黃色鎖鏈肩背包 ; 焦糖棕色鎖鏈肩背包，NT$79,600。

▲MAILLON包有非常多種顏色，NT$79,600。

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MICHAEL KORS

▲孫芸芸運用tone on tone方式搭配MMK Bradshaw 焦糖棕肩背包 ，NT$ 19,000。（圖 / 翻攝IG@aimeeyunyunsun）

孫芸芸展現超前的時尚力，以一身tone on tone棉質套裝，搶先將焦糖色的MICHAEL MICHAEL KORS Bradshaw系列手袋夾在腋下，巧妙呼應造型配色，為整體營造休閒氛圍，MK 2021春夏新款取自經典美劇《慾望城市》中，女主角凱莉（Carrie BradshaW）出鏡率極高的腋下包，打造簡約、復古長方形輪廓的Bradshaw系列，同時貼心附上長、短肩背帶，豐富多樣風格穿搭。

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MIU MIU

▲MIU MIU 2021春夏系列「Miu Sassy」夢幻寶寶藍、嫩粉色款式。（圖／記者王則絲攝）

MIU MIU於2021春夏推出「Miu Sassy」手袋系列，採用了MIU MIU招牌的人字紋皺褶小羊皮鞣製皮革打造，觸感柔軟滑潤，極簡的小方包型承載了品牌本季的運動風格，同時體現了華麗精緻與輕鬆率性，絕美的銀鍊背帶，運用銀色蛇骨鏈、鑲嵌水晶扣環等元素製成，磁扣開包方式相當方便，內部是可輕鬆放下手機的大小，並附有一夾層，容量並不「廢」，算是一款時髦兼具實用性的小包。

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