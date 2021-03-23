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宋柏緯愛「長裙洋裝」被吐槽　林映唯加碼爆料：他一直傳訊息給我

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▲ALLSAINTS 台北SOGO復興館女裝店面全新開幕，林映唯（小美）與宋柏緯站台 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

英國東倫敦時尚品牌ALLSAINTS在台北SOGO復興館女裝店面全新開幕，於今（23日）請到藝人林映唯（小美）與宋柏緯站台，兩人首次在時尚活動上相遇，看得出感情不錯，甚至被問起私下有沒有聯絡時，林映唯搞笑爆料：「有啊，他都會一直傳訊息給我。」讓宋柏緯頻頻喊冤，逗得現場笑聲不斷。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲林映唯（左）與宋柏緯為ALLSAINTS站台，是頭一遭在活動上合體 。（圖／品牌提供）

林映唯與宋柏緯先前演出戲劇《墜愛》，此次為ALLSAINTS站台卻是頭一遭在活動上合體，林映唯一身兩件式印花長洋裝亮相，被問及雙方喜歡異性怎麼樣的穿搭？宋柏緯表示林映唯今天這身十分漂亮，「她這身『洋裝長裙』很不錯。」但下秒竟被林映唯殘酷吐槽，「洋裝跟長裙不是一樣的東西嗎？」宋柏緯則笑笑說道，自己很喜歡品牌的印花襯衫，不僅百搭輕巧，而且自己玩樂團的朋友也都很喜歡。

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲林映唯認為ALLSAINTS的店員都長得很帥 ，喜歡男生簡潔休閒風裝扮。（圖／品牌提供）

林映唯不忘爆料自己對異性的穿著喜好，她認為ALLSAINTS的店員都長得很帥，所以私下就會默默觀察店員的穿著，「我喜歡男生比較休閒的感覺，我發現ALLSAINTS的店員都會在hoodie裡面加一件素T，然後露出白色下襬，很有層次感。」

兩人也不掩飾好交情，被問到私下有沒有聯絡？林映唯更是直言：「有啊，他都會一直傳訊息給我。」但宋柏緯澄清，原來是聽聞林映唯有發單曲的計劃，但主動聯絡後，林映唯竟隔了兩個禮拜才回，逼得她在現場喊冤：「因為我根本沒有發現他傳訊息給我！」

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS 。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS台北SOGO復興館女裝店面全新開幕，設計靈感來自生命之泉水源 。（圖／品牌提供）

ALLSAINTS 全新早春設計靈感來自生命之泉水源，本季更走訪位於美國加州的歐文斯湖，女裝部分以優雅俐落的米白色系印花洋裝、不規則下襬展現流動式的剪裁，與各式花卉及動物印花洋溢春天氣息。男裝以簡約黑白兩色為主，回歸基本色系，在簡單中找尋其獨特之處，Logo針織上衣以大理石紋為底，呼應春夏形象企劃的沙漠自然環境景觀，同時在牛仔布、針織與棉質材料的設計和生產上減少水資源浪費。

關鍵字：

林映唯, 宋柏緯, ALLSAINTS, SOGO, 復興館

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