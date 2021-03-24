翻轉人生SOP的高材生！韓寧：青春在於不後悔的「選擇」

你找到自己的「 Spark 」了嗎？皮克斯電影《靈魂急轉彎》給大家的啟發，影中主角 22 不斷的在尋找活著的意義，讓自己狂熱的事，有的人盡情綻放青春，有的人渾渾噩噩過了一生，其實沒有所謂的人生 SOP， 我們都是有選擇的！

敏感的、善變的、焦慮的，韓寧這麼形容自己，常聽到「人不輕狂枉少年」、「青春最無敵」，韓寧是人們眼中的高材生，卻大翻轉走上演員之路，從牙醫、模特兒、舞者到演員，或許有些人會認為她是「不務正業」，覺得為之可惜、甚至扼腕，但韓寧認為，這樣的「選擇」才是真正的自由。

不後悔的青春

「青春帶給你的是什麼？」

『包袱，我覺得好像所有的問題，都會隨著年齡，隨著時間慢慢地解決，接著又延伸出其他更大，更多的問題，所以我覺得二十幾歲其實真的也會受挫，生活中也是滿多挫折的，知道它的壞，但是不會埋怨。』

「如何學會不讓自己後悔？」

『我覺得其實大家心裡都知道，前陣子剛好在做一個選擇，忘記在哪看到一個分享，一個是十分鐘後、十天後、十個月後、然後十年後，你問自己一次，十分鐘後做這件事情會有什麼感覺？十天後做這件事情會有什麼感覺？十年後？會不會後悔？我覺得其實自己都心知肚明。』

「想對現在年輕人說什麼？」

『瘋狂嘗試人生還是需要有一把尺，但是我覺得背後應該都有原因，我也有過這種所謂的叛逆期，當然我沒有幹盡壞事，但是我也有過。大學的時候才二十初歲，為什麼不能這樣？為什麼不能那樣？雖然知道這樣不好，相信每個人都有過，反正這三年又沒差，但我覺得背後一定有它的原因。不過我心中還是有自己的一把尺，可能每個人的尺不一樣，它就有點像是你放縱、你任性，可是我不會讓自己掉到一個以後你會後悔的地方，我可能也還沒有那麼勇敢到會做出一些以後會後悔的事。』

「形容一下現在的生活？」

『目前的生活就是，沒有在做牙醫的工作，是全職的自由業，接案，戲劇演出，有時候會有其他東西，廣告、或者是別的，有時候會去教課，就是我們還是有一個 team ，會不定時的開課，身體訓練等等，沒有工作的時候就是想辦法不斷地保持生活的動能，然後做計畫這樣子。』

擁有選擇才是真自由

「從跳舞獲得什麼？改變什麼？」

『其實我覺得最大的兩件事，就是跳舞跟演戲真的有一點點像，我最喜歡的那種時刻，應該說我被吸引的時候，是我在看一個人，例如：一個人在舞台上表演，跳舞或是演戲，有些時刻你會被那種東西感動，或者是，那個東西就是很吸引我。但我覺得那也沒有偉大到要影響這個社會，就只是因為被那件事感動，所以我也很想在那個地方，感受那個當下。』

「怎麼開始跳舞這件事？」

『我們家其實不會很嚴格，爸爸媽媽就是上班族，我們家沒有藝術相關的工作的人，所以就很自然。我高中的時候沒有那種掙扎，「我想跳舞！可是我又要唸書！」，很理所當然地覺得我要唸好的學校，剛好我又是三類組，要考到三類組的第一志願，而我本身是很目標取向的人，我會覺得我要！就是要！可是那時候就滿喜歡跳舞，並不覺得這兩件事會衝突，沒想到會越跳越想要花這麼多時間在跳舞上。』

「從牙醫到舞者，是否有天人交戰？」

『家裡人就是一直都滿支持的，但畢業後才開始不支持，像我之前還是有念畢業，也是有拿到證照，但是我這一年多都沒有做牙醫的工作，家裡人還是希望我可以回去當牙醫。不過，也不算天人交戰，前陣子工作真的滿不穩定的，我不知道你們是不是也是這樣，就是會突然有很多，然後又突然會沒有，好像不是說你可以掌握的。只能隨時讓自己在一個備戰狀態，但沒有的時候，就是沒有，而因為以前的生活型態完全不是這樣子，我也是這半年開始習慣這件事。』

「如何看待「符合社會期待」這件事？」

『我有想過，但現在也在做符合社會期待的事情。雖然從小到大好像是做符合社會期待、符合爸爸媽媽的期待，但每個人都很難不去做符合社會期待的事情，因為有這麼多的人，你跟每個人相處，不可能只活在自己的世界。其實，我覺得就算再一次，我還是會走這條路，還是會做，在這過程中並沒有不快樂，因為這是我選擇的，只是剛好我的選擇是整個社會的期待，因為很多人的期待。像現在是演員的我，更感受得到外面的眼光，大家的期待，跟對自己的期待和包袱，覺得並沒有因為在體制外，而沒有這件事情，它反而更明顯，重點是一切是我的選擇，必須要為整件事負責。』

「會用試水溫的心態去面對現在工作嗎？」

『可能是因為家人會一直給我這個想法，所以我會有點抗拒，「好啊，你現在試試看嘛，如果知道真的不適合這個地方，那你就回去做你的本科。」但我就是有一種不想成為失敗的人！其實我沒有討厭原本牙醫的工作，如果要回去，我希望是真心的想回去，想念那種生活的方式，或者找到一種平衡，讓兩者都可以兼顧，而不是說我覺得我表現得很差，被逼得從中做出選擇。』

韓寧 2.0

「分享牙醫帶給你的訓練？」

『第一個身份是牙醫，因為我是三類組，又是念牙醫學院，三類醫學系的東西其實是到後來演戲的時候才發現，我的思考邏輯真的比較偏三類組的邏輯，一類組、二類組、三類組的思考方式比較不一樣。因為遇到的一些導演本科也不是戲劇相關，是生物、化學研究所等，因此我們在溝通上，或是在看事情上的角度很不同，我覺得滿幸運的自己可以多一個角度，多一個思考方式，不過也是缺點，譬如說拿到劇本，我會分析劇本，它不是這麼絕對的，我也還在學，還在拿捏，有時候邏輯一不對我就轉不過去。』

「模特兒的韓寧是什麼樣子？」

『model 這個身份，其實是我當 model 才知道：「喔！原來我動身體的方式有人喜歡」，以前不太知道，覺得那只是我喜歡的樣子，但是開始接觸才發現原來，可能會比較跟時尚產業綁在一起，像是拍雜誌，發現他們很喜歡這種身體，覺得很美，發現透過攝影機鏡頭看到自己身體的另一面。』

「覺得自己是美的嗎？」

『有時候吧！跳舞的時候通常都會覺得自己是美的。而且我真的發現自己很喜歡這件事，然後發現它可以賺錢，是很後來的事，大學以後。』

「會怎麼用三個形容詞形容自己？」

『敏感的、善變的，我覺得我對人際滿敏感，有好處也有壞處。善變，我做這麼多事就是因為我很善變，好像很容易變來變去，很容易喜歡一件事情，過不久又會換另外一種事情。或許可以說是三分鐘熱度，但遇到真的喜歡的事，就會陷下去。另外，焦慮型吧，我有一點焦慮型人格。之前有聽過它是一種精神科的分類，它把人分成三種，就是正常，然後一種是焦慮型，一種是逃避型。我是比較屬於焦慮型，極端的焦慮就是有事情一定要馬上解決，然後沒辦法給彼此空間。』

「怎麼面對焦慮的情緒？」

『我最近是寫字，就會一直寫下來，想到什麼我就會寫下來，覺得滿有用的。寫我現在為什麼會有這種感覺？我在想什麼？那個東西我不會去看，也不會給別人看的，沒有邏輯，跳躍式的文字，有點像流汗，你把你的情緒排掉。你有聽過晨間隨筆嗎？或是自由抒寫？當我聽到這個說法，就想試試看，發現對我很有用，而且很省時省力，隨時都可以，每天都可以，一兩分鐘、五分鐘，然後他是一個……很立即，而且我不用跟別人講，很快的可以抒發。』

「覺得自己是幸運的人嗎？」

『是吧，我一直都滿幸運的，覺得不可以浪費這樣的幸運。還有不可以抱怨，這種強烈的感覺是 2019，因為我們在醫院實習，真的會在那個處境，你看到的、你接觸的人、還有你過的很累的日子，就會知道世界上真的很不公平，雖然已經過了一年，但那個感覺還是很深刻，有時候會提醒自己，雖然有時候會為一些雞毛蒜皮的事抱怨，但知道這樣的幸運要好好珍惜。』

「有沒有想過十年後的自己？」

『十年後，是三十五歲嗎？會想要跟她說什麼（笑？哇！好難喔……）希望她可以很開心、快樂。我會很想知道她現在快樂嗎？不知道為什麼講到這個有點想哭，我其實是很敏感的人、很感性，我剛聽你們在講小孩子，還是我老了。有點難想像三十幾歲的樣子，目前真的很難想像。例如，我現在這五個身份在那時候會剩幾個？又或是多幾個？真的覺得好難想像喔。我不會努力的維持住現在的我，蠻想看自未來會變成什麼樣子，搞不好到時候都是家庭、家庭、女兒、女兒……有點難想像。』

失去行事曆的計畫狂

「身為計劃狂的你？」

『現在比較沒有，我會這樣講是因為我一直覺得我是計畫狂，可是畢業之後我發現，現在的生活變得我沒有辦法計畫，我沒有辦法計畫明年要幹嘛、後年要幹嘛，而這件事讓我覺得很不習慣。目前的我，只能做短期的計畫，算是一種安全感吧，我以前超會做計畫，可以說是計畫小達人，完成各種計畫會讓我很有成就感。像是 To-do-list，學生時期都會做，例如，暑假的計畫，或是考試最清楚，就是針對某個考試的讀書計畫，然後這種是小的，或者是對於一個月、半年，我會把它寫下來，我喜歡寫下來後，做到它，把它畫掉，這件事會讓我很有成就感，只是現在沒有辦法做這件事情，現在我只能做每天小小的計畫。』

「人生可以被計畫嗎？」

『我覺得很看職業，當然說要計畫太難，因為總是會有意外，只是對於自由業、演員、表演者，相對於牙醫、醫生，其實⋯⋯因為它的流程，就像牙醫，你進入一個診所，或者是你進入醫院，會有一個體系，你幾年要在這邊、幾年要在這邊，幾年後也許可以往上考試，當然你還是可以有別的規劃，但就像學生一樣。現在反而很自由，我每天都超級自由，我沒有計畫，然後沒有人綁住我，然後想要做什麼事幾乎就可以做什麼。』

「身為演員的目標和期待？」

『拍到我喜歡的劇本跟角色，我喜歡的東西還滿明確的，覺得自己好像一直在等待那個機會想抓住。我正在做這件事情，就是劇本來，接著做選擇，當然我絕對不會排斥扮醜，或是不是女主角？而是針對那個故事、那個角色，它能不能在讀完劇本的時候，讓我覺得有一點點「什麼」，目前我還在找那個東西。它就是一個直覺，我其實也會找一些更有經驗的人討論，問他們的意見，但心裡還是會有某種「共感」。』

「想像中的演員和實際上的不同？」

『滿不一樣的，因為我沒有想過，以前對演員就是……完全是問號，我不太知道那是什麼，所以也不知道現在的這些事情，其實我到現在都還不是很確定，其實也只演過三部片，難道演過一部片就是演員嗎？我不是很確定，我也很想要知道其他演員們平常都在過什麼樣的生活，我其實也滿好奇的。』

「你的偶像是？」

『哇，很多耶，我最近看到的電影，就是親愛的房客，裡面的主角莫子儀，我覺得他的表演真的深深吸引我，也很喜歡周迅的表演，前陣子去看蘇州河，她的作品、她講話的方式，她每個角色的樣子，從還沒有想過要當演員之前就很喜歡他。』

後記

年紀輕輕自然說不出什麼大道理，什麼多發人省思的正能量金句，但是韓寧的不安全感、嘗試，面對的人生選擇，卻是大家在成長過程都經歷過的。在台灣傳統社會價值中，被視為擁有高社經地位的「牙醫」，明明有大好的前途，但韓寧願意做出選擇，選擇不穩定，充滿未知的演員路，體會不同人生，憑著一股「不想失敗」的精神，摸索自己，這樣的勇氣和為自己負責的心，是在這次訪問後最大的感想。

你有沒有辦法說服別人你現在做的事是值得的？從求學到出社會，我們在某種制約的體制下努力著，究竟是符合社會的期待？還是自己的？你有沒有為自己做過選擇？當然，韓寧的確是少數的幸運女孩，天生的資質環境讓她可以有選擇，但「珍惜」、「不浪費」也是韓寧難能可貴的地方。

算成功嗎？現在下結論可能太早，青春嘛！最珍貴的是可以犯錯，可以嘗試，從一次次的嘗試中，認識自己，在人生道路上找到自己的定位。期待韓寧繼續茁壯，繼續發光燃燒青春！

Editor / 責任編輯：林俊宇 Edward Lin（@ya5897edw）

Outfit：all by CHANEL

場地提供：誠品行旅

◎Photo Via：余惟 （@yuweiiv）

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