fb ig video ETtoday search mobile

歐米茄研發不會產生銅綠的青銅金　熱賣潛水錶首發

>

▲▼OMEGA & Montblanc 。（圖／公關照）

▲歐米茄研發出不會產生氧化銅綠的青銅金材質，運用在新款海馬300腕錶，約378,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）
 

記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）今線上發表今年新作，傳達的訊息很明確，2021年新錶全面通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）大師天文台認證，代表每一只錶達高精準度、防磁達15,000高斯的高標準；第二項重點是成功研發獨家專利材質青銅金（Bronze Gold），竟不會出現氧化銅綠現象，首波運用在海馬300腕錶上。

▲▼OMEGA & Montblanc 。（圖／公關照）

▲歐米茄海馬潛水300米BLACK BLACK腕錶全以黑陶瓷製成，約283,000元。
 

歐米茄在追求機芯精準的同時，對於新材質的開發也相當積極，首度跨足青銅領域就一鳴驚人，研發出具柔和粉紅色澤、絕佳抗腐蝕性的青銅金，長期下來會逐漸氧化但不會出現銅綠，而是呈現復古色調，新款海馬300腕錶以此新材質打造，搭配棕色陶瓷錶圈，以及使用一般青銅合金製成的面盤，創造層次對比效果。

▲▼OMEGA & Montblanc 。（圖／公關照）

▲歐米茄為超霸登月錶推出黑色、白色與銀色3款Velcro錶帶，單條約6,400元。
 

另一讓錶迷興奮的是超霸天文台登月錶有新錶帶可替換了，歐米茄從登月時實際佩戴的黑色錶帶、阿波羅計畫太空人穿的白色太空衣、雙子星與水晶計畫使用的銀色太空衣獲得靈感，推出有NASA標誌的黑、白、銀色Velcro錶帶，約6,400元便能入手。

▲▼OMEGA & Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍1858系列單按把計時腕錶Origin限量款，約895,000元。（圖／萬寶龍提供，以下同）
 

萬寶龍（Montblanc）也於近日釋出年度新錶，首發是復刻1930年代一款配備19-09CH機芯的46毫米軍用單按把計時腕錶，向傳奇錶廠Minerva致敬，整只錶也採用熱門的青銅合金製作，洋溢濃濃的復古味道，最吸引人是打開軍錶風格的底蓋，顯露精緻的計時機芯，主要夾板與錶橋採用未加工的「德國銀」（Maillechort），是忠於原創的元素之一。

▲▼OMEGA & Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍以青銅合金打造的1858系列單按把計時腕錶Origin限量款100，掀起底蓋可欣賞Minerva錶廠自製MB M16.29機芯。

►CITIZEN上攻20萬高級錶市場　機芯高精準、打磨超漂亮

►上班、潛水靠一只LV錶搞定　4色任選、男女都能駕馭
 

關鍵字：

OMEGA, 歐米茄, Montblanc, 萬寶龍

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

香奈兒雙C交織變時髦戒　暗藏「你和我」甜蜜蜜

香奈兒雙C交織變時髦戒　暗藏「你和我」甜蜜蜜

奈良美智名牌衣讓女星慘撞衫！　小禎露蜜大腿強壓Selina

奈良美智名牌衣讓女星慘撞衫！　小禎露蜜大腿強壓Selina

CITIZEN上攻20萬高級錶市場　機芯高精準、打磨超漂亮

CITIZEN上攻20萬高級錶市場　機芯高精準、打磨超漂亮

一條項鍊可買一戶帝寶！　「鑽石之王」億元起跳最純淨美鑽襲台 山下智久甩開房間負評　敞胸秀寶格麗珠寶 楊丞琳、小禎撞21萬愛馬仕夢幻包　狂愛小包連Dior也同款 凱特王子妃狂愛Zara　姊妹牌萬元大衣一穿再穿 梅根馬可訂婚穿的百萬高訂服破產！　Ralph ＆ Russo不敵疫情收攤 約瑟芬皇后愛的梨形鑽變鑽錶　沒扣頭像珠寶手環 賣光光的奈良美智名牌衫劉嘉玲搶到了　連曬帽T、托特包羨煞粉絲

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面