歐米茄研發不會產生銅綠的青銅金　熱賣潛水錶首發

▲歐米茄研發出不會產生氧化銅綠的青銅金材質，運用在新款海馬300腕錶，約378,000元。（圖／歐米茄提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

歐米茄（OMEGA）今線上發表今年新作，傳達的訊息很明確，2021年新錶全面通過瑞士聯邦計量科學研究所（METAS）大師天文台認證，代表每一只錶達高精準度、防磁達15,000高斯的高標準；第二項重點是成功研發獨家專利材質青銅金（Bronze Gold），竟不會出現氧化銅綠現象，首波運用在海馬300腕錶上。

▲歐米茄海馬潛水300米BLACK BLACK腕錶全以黑陶瓷製成，約283,000元。



歐米茄在追求機芯精準的同時，對於新材質的開發也相當積極，首度跨足青銅領域就一鳴驚人，研發出具柔和粉紅色澤、絕佳抗腐蝕性的青銅金，長期下來會逐漸氧化但不會出現銅綠，而是呈現復古色調，新款海馬300腕錶以此新材質打造，搭配棕色陶瓷錶圈，以及使用一般青銅合金製成的面盤，創造層次對比效果。

▲歐米茄為超霸登月錶推出黑色、白色與銀色3款Velcro錶帶，單條約6,400元。



另一讓錶迷興奮的是超霸天文台登月錶有新錶帶可替換了，歐米茄從登月時實際佩戴的黑色錶帶、阿波羅計畫太空人穿的白色太空衣、雙子星與水晶計畫使用的銀色太空衣獲得靈感，推出有NASA標誌的黑、白、銀色Velcro錶帶，約6,400元便能入手。

▲萬寶龍1858系列單按把計時腕錶Origin限量款，約895,000元。（圖／萬寶龍提供，以下同）



萬寶龍（Montblanc）也於近日釋出年度新錶，首發是復刻1930年代一款配備19-09CH機芯的46毫米軍用單按把計時腕錶，向傳奇錶廠Minerva致敬，整只錶也採用熱門的青銅合金製作，洋溢濃濃的復古味道，最吸引人是打開軍錶風格的底蓋，顯露精緻的計時機芯，主要夾板與錶橋採用未加工的「德國銀」（Maillechort），是忠於原創的元素之一。

▲萬寶龍以青銅合金打造的1858系列單按把計時腕錶Origin限量款100，掀起底蓋可欣賞Minerva錶廠自製MB M16.29機芯。



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