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日本風靡超逼真「螃蟹耳環」！蟹螯夾住耳垂　網驚：不會痛嗎

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▲▼螃蟹耳環 。（圖／翻攝自推特）

▲日本推特爆紅一款螃蟹耳環 。（圖／翻攝自推特）

編輯／Ann

日本總是有許多千奇百怪的發明，近期在推特上爆紅一款「螃蟹耳環」，沒聽錯，外型就和真實的螃蟹一模一樣，不僅紅色外殼惟妙惟肖，螃蟹的螯則搖身一變成為「耳棒」，所以戴耳環的時候就好像被螃蟹夾住耳朵一樣，看起來趣味十足，引發網友驚呼：「吃貨必備」、「看起來痛死了。」

日本藝術家 Nina（ニナ）近期在推特上公開了自己的全新創作，擅長以大自然生物為靈感的她，這次的發想就來自於螃蟹，打造了一款超逼真「螃蟹耳環」。從外觀上看，這款耳環的尺寸十分小巧，大概就是耳垂的大小，但逼真程度絕對不打折扣，鮮紅色的漸層螃蟹外殼，遍佈了自然紋理，翻過身來，竟然連後殼也不馬虎，可以看到螃蟹下腹和尾部的紋路，簡直惟妙惟肖。

最驚艷的部分就屬螃蟹螯的位置，搖身一變成為了「耳棒」，可以輕鬆戴上耳朵，而且戴上去之後就好像被螃蟹夾住一樣，絕對讓人發笑。這個創作也引發超過12萬網友朝聖，不少人直呼：「送給吃貨剛剛好」、「被夾住也太痛了吧。」

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關鍵字：

日本, 推特, 螃蟹, 耳環

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