髮型師傳授「髮根蓬鬆5技巧 」　最後一招連Jennie也這樣做

▲髮根只要蓬鬆，隨手撩撥都是美麗。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女生除了擁有漂亮妝容，一頭蓬鬆秀髮更是加分利器，相當於扁塌的秀髮，空氣感鬆度更能修飾臉型，那麼要如何維持一整天的蓬鬆度呢？有請專業髮型師傳授5大技巧，輕鬆維持美麗髮型一整天。

▲吹的時候，頭髮要稍微撐起來一些。（圖／翻攝自小紅書）

1.逆著髮根吹頭髮

大部分女生都習慣從頭頂順著向下吹，這種方式能使秀髮柔順，但若是要髮根蓬鬆，這方法可行不通，髮型師建議逆分髮線，如果原本分線往左.，現在就往右，接著再從分線處逆著髮根吹，這樣幫助增加頭頂和兩側的鬆度。

2.睡覺時將頭髮往上撥

有沒有發現，每次早上睡醒後腦杓都凹一塊，那是因為睡著的時候長時間壓著，連髮根鬆度都壓掉。建議細軟髮女生，睡覺前試著把頭髮撩起來，不要壓在頭下。不過這個方式也很難說，若你睡覺會翻來翻去，可以再試試別的方法。

▲分線不需要太工整。（圖／翻攝自小紅書/桃大喜）

3.換成Z字形分線

有時候分線分久了，髮根容易變得扁塌沒型，這時可以試試用Z字形分線方式，就能使髮根變蓬鬆，首先先用尖尾梳畫出分線，接著再分邊，髮根就會站起來。如果發現最近頭髮都很塌，很建議3個月換一次分線喔！

4.髮根一定要吹乾

每次去沙龍洗髮，髮型師還沒有用任何技巧，只是吹乾而已，頭髮就能超蓬鬆，祕訣就在於「吹乾髮根」，有一些女生頭髮只吹七分乾，更有人會自然風乾，沒吹乾會增加秀髮垂墜感，容易貼著頭皮，讓你看起來超無精打采。

▲熱風吹完後靜置一下，捲度最自然。（圖／翻攝自小紅書/小蘿蔔heidi）

5.髮捲+小夾子吹整

很多韓團女星都是這樣用，首先先將定型噴霧噴一些在髮捲上.，接著把髮捲放在瀏海髮根位置，再用小夾子把兩個髮捲拉捲固定，吹風機熱風吹幾秒，待冷卻把髮捲拿下來，就是蓬鬆自然得髮根弧度。

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