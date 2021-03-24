fb ig video ETtoday search mobile

髮型師傳授「髮根蓬鬆5技巧 」　最後一招連Jennie也這樣做

>

▲▼專業髮型師傳授「蓬鬆感5招」 。（圖／翻攝自ig）

▲髮根只要蓬鬆，隨手撩撥都是美麗。（圖／翻攝自IG/jennierubyjane）

記者曾怡嘉 / 台北報導

女生除了擁有漂亮妝容，一頭蓬鬆秀髮更是加分利器，相當於扁塌的秀髮，空氣感鬆度更能修飾臉型，那麼要如何維持一整天的蓬鬆度呢？有請專業髮型師傳授5大技巧，輕鬆維持美麗髮型一整天。

▲▼專業髮型師傳授「蓬鬆感5招」 。（圖／翻攝自小紅書）

▲吹的時候，頭髮要稍微撐起來一些。（圖／翻攝自小紅書）

1.逆著髮根吹頭髮

大部分女生都習慣從頭頂順著向下吹，這種方式能使秀髮柔順，但若是要髮根蓬鬆，這方法可行不通，髮型師建議逆分髮線，如果原本分線往左.，現在就往右，接著再從分線處逆著髮根吹，這樣幫助增加頭頂和兩側的鬆度。

2.睡覺時將頭髮往上撥

有沒有發現，每次早上睡醒後腦杓都凹一塊，那是因為睡著的時候長時間壓著，連髮根鬆度都壓掉。建議細軟髮女生，睡覺前試著把頭髮撩起來，不要壓在頭下。不過這個方式也很難說，若你睡覺會翻來翻去，可以再試試別的方法。

▲▼專業髮型師傳授「蓬鬆感5招」 。（圖／翻攝自小紅書）

▲分線不需要太工整。（圖／翻攝自小紅書/桃大喜）

3.換成Z字形分線

有時候分線分久了，髮根容易變得扁塌沒型，這時可以試試用Z字形分線方式，就能使髮根變蓬鬆，首先先用尖尾梳畫出分線，接著再分邊，髮根就會站起來。如果發現最近頭髮都很塌，很建議3個月換一次分線喔！

4.髮根一定要吹乾

每次去沙龍洗髮，髮型師還沒有用任何技巧，只是吹乾而已，頭髮就能超蓬鬆，祕訣就在於「吹乾髮根」，有一些女生頭髮只吹七分乾，更有人會自然風乾，沒吹乾會增加秀髮垂墜感，容易貼著頭皮，讓你看起來超無精打采。

▲▼專業髮型師傳授「蓬鬆感5招」 。（圖／翻攝自小紅書）

▲熱風吹完後靜置一下，捲度最自然。（圖／翻攝自小紅書/小蘿蔔heidi）

5.髮捲+小夾子吹整

很多韓團女星都是這樣用，首先先將定型噴霧噴一些在髮捲上.，接著把髮捲放在瀏海髮根位置，再用小夾子把兩個髮捲拉捲固定，吹風機熱風吹幾秒，待冷卻把髮捲拿下來，就是蓬鬆自然得髮根弧度。

►44歲孫瑩瑩身材好比少女，長年維持42kg全靠「海鮮素」

關鍵字：

蓬鬆, 髮根, 空氣感

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

侯佩岑提MARC JACOBS「撞色小方包」超逆齡

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

宋慧喬拿下FENDI代言　及腰超長髮美出水

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

邵雨薇、泫雅都愛的COACH「枕頭包」巨可愛！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

ORIS點點面盤不是泡泡是鯨鯊紋路！

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

春天喝什麼？星巴克「鹹焦糖綿雲瑪奇朵」好夢幻

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

保養、底妝老是「起屑」？做好3件事就能改善

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

韓妞人手一咖ROSA.K Monogram手袋　堪稱平價版GOYARD

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳妍希「最強消腫5招」！小籠包變巴掌臉　網：根本仙女

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

陳昊森「被拱脫衣」無助求救陳庭妮　穿透視襯衫以為在家

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

孫芸芸領先全球入手Chloé 「唇形包」

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

星巴克3／22起連續5天買一送一　週日還有咖啡免費送

差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋

差了21歲！木村光希濃妝露長腿擺拍　輸給孫藝真逆生長臉蛋

孫藝真最新造型電暈眾人！頂「鮮花頭飾」美如天仙　網：羨慕玄彬

孫藝真最新造型電暈眾人！頂「鮮花頭飾」美如天仙　網：羨慕玄彬

Rosé懷裡的蒙面女竟是她！Lisa掰了妹妹頭　「露額頭計畫」近況曝光 朴敘俊穿新鞋帥翻狂吸380萬讚　這雙Nike聯名林俊傑早穿過 髮型師傳授「髮根蓬鬆5技巧 」　最後一招連Jennie也這樣做 40歲張柏芝臉上零細紋、連毛孔都看不見　保養竟用這麼便宜的單品 日本專家揭「5大洗頭NG習慣」導致掉髮！最後一項超多女生都犯過 從「血型別」看戀愛智商，B型一愛撩下去、智商最高竟是它 福砂屋SOGO限時開賣　日本5大獨家美食搭捷運去嚐鮮

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面