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新光三越初夏購物節超狂　獨家極光水「買1送10」，新品回饋全到齊

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▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲新光三越初夏購物節主打化妝品，獨家、新品全都有，還有滿額回饋。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越，上半年針對化妝品最狂優惠檔期「初夏購物節」，即將從4／1至4／21正式登場，歸納時下保養與彩妝最新趨勢，主打「光澤美人」主題，除了獨家商品打先鋒之外，還網羅26款最狂精華液與粉底液，加上超有誠意的多重滿額回饋，要讓你輕鬆搶貨簡單買，即使戴口罩都能美美噠。

▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲LANCÔME超極光晶露搶購組，特價3,500元，價值5,833元，4／1限定限量。

雅詩蘭黛、蘭蔻等熱門產品獨家首賣
今年化妝品首推精華液與持久型粉底最熱門，化妝品市佔第一的新光三越，獨家首賣也很狂，包括雅詩蘭黛微分子肌底原生露－北歐聯名限定款、GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃－威尼斯限量版、LANCÔME超極光晶露搶購組、BOBBI BROWN冬蟲夏草氣墊粉底1+1等，全部都能手到擒來，行家都等著搶貨，想嚐鮮從這下手就沒錯！

▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲ESTEE LAUDER 年輕肌密限定組，特價2,800元，價值4,615元，4／1限定限量。

▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃－威尼斯限量版，售價1,300元。

▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲BOBBI BROWN冬蟲夏草氣墊粉底，，特價2,300元，價值3,650元，4／10限定限量。

上百萬套美妝特惠，5折起不囉唆
主打化妝品的初夏購物節，特惠組自然不馬虎，全台祭出上百萬組絕對買得盡興，經典商品也不缺席，如資生堂國際櫃紅妍肌活組，價值7,723元， 貴賓卡友價3,240元，下殺41折；倩碧水磁場有酵對決組，價值4,150元， 特價2,400元，下殺57折；佳麗寶透亮潤白組，價值10,700元， 貴賓卡友價6,300元，等同原價58折，讓你補貨無負擔。

▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲SHU UEMURA 明星55刷回饋組，貴賓卡友價2,565元，價值3,550元。

▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲MAKE UP FOR EVER 水肌光抑油底妝組，特價2,886元，價值3,700元。

聯名限量款都到齊，絕對跟別人不一樣
跨界聯名話題正夯，初夏購物節也推出多款獨家聯名熱門商品，包括韓國最紅通訊軟體Kakaotalk貼圖角色KAKAO FRIENDS與ORIGINS的「驚喜聯名靈芝水組」、角落小夥伴Ｘ膳魔師保溫瓶與燜燒罐、飛利浦Sonicare LINE FRIENDS限量款智能護齦音波震動牙刷，從外出到家用，就是讓你跟別人不一樣！

▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲ESTEE LAUDER 櫻之粉微分子肌底原生露－櫻花輕盈版200ml ，推薦價3,850元。

▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲ORIGINS KAKAO FRIENDS驚喜聯名靈芝水組，推薦價2,300元，4／1限定限量。

▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲PHILIPS Sonicare LINE FRIENDS限量款智能護齦音波震動牙刷，特價2,990元，原價3,490元，獨家首賣。

線上線下同促銷，不出門也能享回饋
全台15間分店的新光三越，今年也在線上包括APP與beautySTAGE美麗台同推優惠，從4／1至4／14期間，全台實體店、APP精選優惠皆可享「化妝品單筆滿3,000送300」回饋，台新聯名卡卡友首五日再加碼「化妝品區刷20,000加贈200」、新光聯名卡卡友首五日加碼「化妝品區刷30,000加贈300」，而會員以skm pay搭指定銀行信用卡，首8日也有「全館刷8,000送100」加碼活動。beautySTAGE美麗台則同步祭出「線上購物節」，檔期內全站化妝品滿3,000元現省300、其他類別商品滿5,000元現省300元，還有4折起夯品及天天超級品牌日，怎麼買都賺到。

▲新光三越初夏購物節。（圖／新光三越提供）

▲線上線下都有優惠，輕鬆買都划算。

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新光三越, 初夏購物節, 母親節, 優惠, 促銷, 滿千送百, 化妝品, 極光水, 獨家

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