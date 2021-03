新光三越初夏購物節超狂　獨家極光水「買1送10」，新品回饋全到齊

▲新光三越初夏購物節主打化妝品,獨家、新品全都有,還有滿額回饋。(圖/新光三越提供,以下同)

時尚中心/綜合報導

全台最大連鎖百貨新光三越,上半年針對化妝品最狂優惠檔期「初夏購物節」,即將從4/1至4/21正式登場,歸納時下保養與彩妝最新趨勢,主打「光澤美人」主題,除了獨家商品打先鋒之外,還網羅26款最狂精華液與粉底液,加上超有誠意的多重滿額回饋,要讓你輕鬆搶貨簡單買,即使戴口罩都能美美噠。

▲LANCÔME超極光晶露搶購組,特價3,500元,價值5,833元,4/1限定限量。

雅詩蘭黛、蘭蔻等熱門產品獨家首賣

今年化妝品首推精華液與持久型粉底最熱門,化妝品市佔第一的新光三越,獨家首賣也很狂,包括雅詩蘭黛微分子肌底原生露-北歐聯名限定款、GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃-威尼斯限量版、LANCÔME超極光晶露搶購組、BOBBI BROWN冬蟲夏草氣墊粉底1+1等,全部都能手到擒來,行家都等著搶貨,想嚐鮮從這下手就沒錯!

▲ESTEE LAUDER 年輕肌密限定組,特價2,800元,價值4,615元,4/1限定限量。

▲GIORGIO ARMANI奢華絲絨訂製唇萃-威尼斯限量版,售價1,300元。

▲BOBBI BROWN冬蟲夏草氣墊粉底,,特價2,300元,價值3,650元,4/10限定限量。

上百萬套美妝特惠,5折起不囉唆

主打化妝品的初夏購物節,特惠組自然不馬虎,全台祭出上百萬組絕對買得盡興,經典商品也不缺席,如資生堂國際櫃紅妍肌活組,價值7,723元, 貴賓卡友價3,240元,下殺41折;倩碧水磁場有酵對決組,價值4,150元, 特價2,400元,下殺57折;佳麗寶透亮潤白組,價值10,700元, 貴賓卡友價6,300元,等同原價58折,讓你補貨無負擔。

▲SHU UEMURA 明星55刷回饋組,貴賓卡友價2,565元,價值3,550元。

▲MAKE UP FOR EVER 水肌光抑油底妝組,特價2,886元,價值3,700元。

聯名限量款都到齊,絕對跟別人不一樣

跨界聯名話題正夯,初夏購物節也推出多款獨家聯名熱門商品,包括韓國最紅通訊軟體Kakaotalk貼圖角色KAKAO FRIENDS與ORIGINS的「驚喜聯名靈芝水組」、角落小夥伴X膳魔師保溫瓶與燜燒罐、飛利浦Sonicare LINE FRIENDS限量款智能護齦音波震動牙刷,從外出到家用,就是讓你跟別人不一樣!

▲ESTEE LAUDER 櫻之粉微分子肌底原生露-櫻花輕盈版200ml ,推薦價3,850元。

▲ORIGINS KAKAO FRIENDS驚喜聯名靈芝水組,推薦價2,300元,4/1限定限量。

▲PHILIPS Sonicare LINE FRIENDS限量款智能護齦音波震動牙刷,特價2,990元,原價3,490元,獨家首賣。

線上線下同促銷,不出門也能享回饋

全台15間分店的新光三越,今年也在線上包括APP與beautySTAGE美麗台同推優惠,從4/1至4/14期間,全台實體店、APP精選優惠皆可享「化妝品單筆滿3,000送300」回饋,台新聯名卡卡友首五日再加碼「化妝品區刷20,000加贈200」、新光聯名卡卡友首五日加碼「化妝品區刷30,000加贈300」,而會員以skm pay搭指定銀行信用卡,首8日也有「全館刷8,000送100」加碼活動。beautySTAGE美麗台則同步祭出「線上購物節」,檔期內全站化妝品滿3,000元現省300、其他類別商品滿5,000元現省300元,還有4折起夯品及天天超級品牌日,怎麼買都賺到。

▲線上線下都有優惠,輕鬆買都划算。

初夏買美妝也賺禮券>> https://www.skm.com.tw/w/sk?a=rshwvrk

整妝出發買到賺到>> https://www.skm.com.tw/w/sk?a=vqpuyyq

搶買夯品EDM先到手>> https://www.skm.com.tw/w/sk?a=yalekbh

購物神器APP搶先下載>> https://www.skm.com.tw/w/sk?a=iokagmf