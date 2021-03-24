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歐陽娜娜背著爸爸偷染「玫瑰金髮色」登熱搜　難得平價穿790元ZARA衫

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記者王蓁蓁 / 綜合報導

女星歐陽娜娜從紅毯造型到私下穿搭，總是備受關注，近期她在IG上曬出全新「玫瑰金」髮色，罕見將一頭長髮染淺，巧妙搭配有點橘紅的「曬傷妝」，再度美出新高度，不過也立馬被網友們留言點出：「你爸沒生氣？」意外釣出歐陽娜娜本人搞笑回覆：「他還不知道。」

▲歐陽娜娜 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲歐陽娜娜 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲歐陽娜娜曬全新的「玫瑰金」髮色，美出新高度。（圖 / 翻攝IG@nanaouyang)

過往都是以長黑直髮亮相的歐陽娜娜，近日連番在社群上曬出多張新髮色自拍，少見染淺髮的她意外贏得一票好評，絕美的「玫瑰金」髮色搭配橘紅色系的「曬傷妝」，歐陽娜娜小心機將腮紅除了兩頰之外，也輕輕掃過鼻頭，順勢營造出無辜滿點的少女氛圍，讓這組自拍照在Po出沒多久就立馬登上微博熱搜。

▲歐陽娜娜 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲歐陽娜娜 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲歐陽娜娜髮色與懷中貓咪的毛色超搭。（圖 / 翻攝微博）

歐陽娜娜曾分享過爸爸歐陽龍不讓她染髮的事，也被記憶力超強的網友趁機翻出詢問歐陽龍沒有生氣嗎？竟驚喜引來歐陽娜娜本人親自回覆：「他還不知道。」令網友們狂讚笑回：「是叛逆的孩子」、「上熱搜了，他知道了」、「爸爸要被氣死」。

▲歐陽娜娜 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲歐陽娜娜身上的ZARA短版針織上衣，NT$790。（圖 / 翻攝ZARA)

▲歐陽娜娜 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲歐陽娜娜身上的ZARA針織開襟衫，NT$990。（圖 / 翻攝ZARA)

除了一頭「玫瑰金髮」惹人注目，向來穿搭風格總能成為關注焦點的娜娜，一直是各大精品寵兒，時尚活動與拍攝邀約不斷，更在前陣子接下法國品牌GIVENCHY（紀梵希）代言人，此次在IG Po文中罕見穿上平價快時尚品牌ZARA的短版針織上衣與小外套，其中上衣的部分只要台幣790元就能入手，讓網友們直呼：「終於買得起娜娜同款」、「染頭的錢可以買上好幾套」。

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關鍵字：

歐陽娜娜, ZARA, 染髮, 髮色

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